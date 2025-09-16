Neue Raab-Show: ProSieben will mit "TV-Total"-Special kontern

Stefan Raab bekommt eine neue Show am Mittwoch bei RTL. Eigentlich sollte "TV Total" auf ProSieben am Dienstag laufen, doch wegen der neuen Show will ProSieben im Oktober ihren Sendeplan ändern.

Stefan Raab und RTL kommen bisher nicht ins Laufen. Die Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wurde schon abgesetzt. Jetzt versucht der TV-Moderator mit einem neuen Format, das Publikum zu überzeugen.

Seit dem 15. September läuft jeden Abend um 20:15 Uhr eine Mini-Ausgabe der "Stefan Raab Show". Ab dem 24. September soll die Show dann jeden Mittwoch um 20:25 Uhr ausgestrahlt werden.

Sondersendung mit großen Vorteil

Doch im Oktober droht ihm große Konkurrenz. Sein alter Arbeitgeber ProSieben strahlt zeitgleich zwei "TV-Total"-Specials aus. Laut der "Bild" sendet ProSieben am 8. Oktober und am 15. Oktober zwei Live-"TV-Total"-Ausgaben unter dem Namen "Interaktiv" aus. Der Sender bestätigt: "Das ist korrekt. Am 8. Oktober und am 15. Oktober zeigt ProSieben um 20:15 Uhr 'TV total Interaktiv'. Live."

Normalerweise läuft "TV-Total" am Dienstag. Die beiden Sondersendungen werden mit der "Stefan Raab Show" konkurrieren. Der große Unterschied: Die neue "Stefan Raab Show" ist aufgezeichnet, wohingegen "TV-Total" an beiden Tagen live läuft. Somit kann der Moderator Sebastian Pufpaff während seiner Sendung direkt auf die Konkurrenz eingehen.