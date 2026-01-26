Bayern-Legende bringt Ski-Star zum Weinen

Der Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen verpasste am Sonntag beim Slalom in Kitzbühel knapp das Podest. Trotzdem war er nach dem Rennen überglücklich.

Im Interview mit der ARD wird Lucas Pinheiro Braathen (24) von einem seiner Vorbilder überrascht: Bayern-Legende und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41). Der brasilianische Ski-Star musste vor laufender Kamera gegen die Freudentränen ankämpfen.

Während der Live-Übertragung erzählte der ARD-Moderator Markus Othmer das Ereignis. Othmer sagte zu Schweinsteiger: "Du hast ja ein paar Freunde, manche virtuell, aber manche auch in der Realität, aus dem ganzen Slalom-Zirkus. Man hat gerade eben gesehen: Da kam Lucas Pinheiro Braathen hier vorbei und hat gesagt ‚Neeeeiin, das ist mein Idol.‘ Und du hast dir seine Startnummer unterschreiben lassen."

"Für mein Idol"

Der Weltmeister von 2014 bestätigte die Geschichte. Als Beweis hielt Schweinsteiger Braathens Renn-Trikot. Darauf war eine Unterschrift mit dem Zusatz "Für mein Idol" zu sehen.

Die Bayern-Legende zeigt den Fernsehzuschauern stolz sein neues Sammlerstück: "Ich habe gemerkt, das fehlt noch im Zimmer zwischen Ibrahimovic und Neymar. Da war noch Platz, da ist ein Rahmen frei, und als er hier stand, hab’ ich mir gedacht, ich frag’ ihn mal. Hat er gemacht."

"Es ist wirklich speziell hier in Kitzbühel"

Auch für Braathen war die gesamte Situation etwas Besonderes. Zur ARD wurde der Ski-Star emotional: "Es ist ein bisschen schwierig für mich, zu sprechen, nachdem ich mein Idol hier getroffen habe. Ich glaube, du musst rausgehen (zu Schweinsteiger, d. Red.), damit ich dieses Interview fortsetzen kann."

Über das Rennwochenende in Kitzbühel sagte Braathen: "Es ist wirklich speziell hier in Kitzbühel. Ich kann meine Lieblingsaktivität hier mit so vielen Idolen zusammen erleben. So viele Vorbilder sind heute hier. Hoffentlich kann ich eines Tages ein Idol für andere sein."