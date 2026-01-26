Alles zu oe24VIP
In Kitzbühel und München: Party-Spaß statt Pleiten-Frust bei Bayern-Stars
© EPA

Gute Stimmung

In Kitzbühel und München: Party-Spaß statt Pleiten-Frust bei Bayern-Stars

26.01.26, 07:54
Teilen

Der Frust nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Saison saß nur kurz tief. Die Stars feierten in Kitzbühel und München.

Am Samstag kassierte der FC Bayern eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den FC Augsburg. Direkt nach dem Spiel war die Stimmung bei den Spielern entsprechend gedrückt, später gingen die Profis mit der Pleite jedoch unterschiedlich um.

Ein Teil des Teams verbrachte den Abend im privaten Umfeld, andere zog es noch hinaus. Allen voran DFB-Kapitän Joshua Kimmich zeigte sich noch am Abend bei der „Kitz Race Party 2026“ im Rahmen des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel. Auch einige Teamkollegen feierten nach der Niederlage in München weiter.

In Kitzbühel und München: Party-Spaß statt Pleiten-Frust bei Bayern-Stars
© APA

Leon Goretzka sowie die Jungspieler Tom Bischof und Lennart Karl waren laut BILD-Informationen mit größerer Gruppe im Club „don’t tell“ im Münchner Gärtnerplatzviertel unterwegs. Während Goretzka früher ging, blieben Bischof und Karl bis tief in die Nacht in der Kellerbar.

Party in Kitz

Deutlich nobler fiel der Abend für Kimmich aus. Der Mittelfeldspieler erschien in Kitzbühel im VIP-Bereich im Zielgelände der Streif-Abfahrt im Smoking, begleitet von Ehefrau Lina im dunklen Abendkleid. Auf der Promi-Party waren unter anderem auch Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic, Nico Hülkenberg, Maria Riesch, Felix Neureuther, DJ Ötzi, Franziska van Almsick und Bernie Ecclestone zu Gast. Ein gemeinsames Foto mit den Kimmichs wurde von Mallorca-Makler Marcel Remus auf Instagram geteilt.

In Kitzbühel und München: Party-Spaß statt Pleiten-Frust bei Bayern-Stars
© Getty

Kimmichs Ehefrau Lina hatte bereits am Freitag bei der 33. Weißwurstparty im Hotel „Stanglwirt“ in Going mitgefeiert, gemeinsam mit Ines-Sarah Laimer und Anika Neuer.

Grundsätzlich ist das Feiern trotz Niederlage kein Thema beim FC Bayern. Trainer Vincent Kompany hatte seinen Spielern den Tag nach dem Spiel gegen Augsburg freigegeben, ehe am Montag die Vorbereitung auf das letzte Ligaphasen-Spiel der Champions League in Eindhoven beginnt. Entscheidend wird aus Sicht des Trainers sein, wie das Team im Training reagiert. Kimmich betonte nach dem Spiel: „Die Reaktion ist jetzt natürlich schon sehr wichtig. Die wollen wir natürlich auch zeigen. Ich glaube, jeder in der Kabine merkt und hat gemerkt, dass es eben harte Arbeit braucht, um immer am Top-Limit zu sein. Diese Arbeit, die müssen wir wieder reinstecken.“

