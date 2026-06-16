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Bundesheer

Kanzler sagt Wehrpflicht-Volksbefragung ab

Aaron Brüstle
von
© APA/HELMUT FOHRINGER
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) wird im Herbst doch keine Volksbefragung über die Wehrpflicht abhalten. Am Dienstag sagte er, warum.
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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) drängt auf Ergebnisse bei der Reform des Präsenzdienstes. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag meint der Regierungschef, dass genug geredet worden sei. Nun müsse es zu Taten kommen.

So begründet Stocker die Absage

Was die Heeresreform angeht, betonte er die klare Präferenz seiner Partei für das "Österreich plus"-Modell. Aber man sei in Verhandlungen. Stocker verwies darauf, dass die Expertenkommission nicht nur ein Modell sondern mehrere vorgeschlagen habe. Man solle sich von diesen nicht zu weit entfernen. Eine Volksbefragung hielte er weiter für ein geeignetes Instrument. Er nehme aber zur Kenntnis, dass er dazu in der Koalition keine Mehrheit habe. Wichtiger ist für ihn, dass man die Reform mit Jahresbeginn startbereit habe. Sollte man über den Sommer zu keinem Ergebnis kommen, werde man sich das Thema Volksbefragung wieder näher ansehen.

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