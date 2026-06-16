Triumph für den Nachwuchs: NÖ feiert Sport-Erfolge

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Stockerau ehrte das SPORTLAND NÖ seine erfolgreichsten Nachwuchstalente.

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Am Montagabend wurden im Z-2000 in Stockerau Niederösterreichs Nachwuchssportlerinnen und -sportler im Rahmen der "Young Champions"-Ehrung des SPORTLANDES Niederösterreich feierlich ausgezeichnet.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer war als zuständiger Landesrat für Sport persönlich vor Ort, um den jungen Nachwuchssportlern zu gratulieren und ihre großartigen Leistungen im Namen des Landes Niederösterreich mit Medaillen und Urkunden zu ehren.

"Hinter jedem Meistertitel stehen unzählige Stunden Training, Disziplin und Durchhaltevermögen. Unser allergrößter Respekt gilt unseren Young Champions", so LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Insgesamt zieht Landbauer Bilanz und verkündet den Erfolg von unglaublichen 412 Nachwuchsmeistertiteln in 39 verschiedenen Sportarten. Ein beeindruckendes Ergebnis!

"Unsere Nachwuchstalente verfolgen ihre sportlichen Ziele mit großer Leidenschaft, Disziplin und Einsatzbereitschaft. Sie sind Aushängeschilder für ihre Vereine und unser gesamtes Bundesland sowie wertvolle Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen", zeigte sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer beeindruckt und betonte zudem: "Wir investieren laufend und konsequent in unsere Sportlandschaft, die Talenterkennung und Talenteförderung sowie in die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Leistungs- und Spitzensport, damit wir auch künftig solche blau-gelben Erfolgsgeschichten schreiben können."

Nachwuchsathleten erzielten vielfältige Erfolge

Alle ausgezeichneten "Young Champions" © Redshift Media

Der blau-gelbe Sportnachwuchs des Landes Niederösterreich zeigte sich vielfältig erfolgreich und überzeugte in 39 verschiedenen Sportarten. Niederösterreichs Youngsters erzielten damit im vergangenen Jahr unglaubliche 317 Nachwuchsmeistertitel in Einzelbewerben, 83 Gruppentitel und zwölf Meistertitel in Mannschaftsbewerben.

Zu den Geehrten zählten unter anderem Anna Hammarberg, die im U21-Beachvolleyball erfolgreich war, Snowboarder Joachim Gravogl, der sich den Titel im Parallelriesentorlauf der Jugend sicherte, sowie Marco Glinz, der in der U18-Klasse über 110 Meter Hürden die schnellste Zeit lief. Im Teambereich wurden unter anderem die Turnerinnen des ATV Wiener Neustadt in der Altersklasse bis elf Jahre ausgezeichnet.

Moderator des Abends war Bernhard Vosicky, während der Circus Pikard für die passende festliche Atmosphäre sorgte. (Pia Rommel)