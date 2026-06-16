TV
E-Paper
Österreich

"Young Champions"

Triumph für den Nachwuchs: NÖ feiert Sport-Erfolge

Marlene Thurner, Lisa Hettlinger, Hanna Stephan, Luisa Liegle und LH-Stellvertreter Udo Landbauer
© Redshift Media
Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Stockerau ehrte das SPORTLAND NÖ seine erfolgreichsten Nachwuchstalente.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montagabend wurden im Z-2000 in Stockerau Niederösterreichs Nachwuchssportlerinnen und -sportler im Rahmen der "Young Champions"-Ehrung des SPORTLANDES Niederösterreich feierlich ausgezeichnet.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer war als zuständiger Landesrat für Sport persönlich vor Ort, um den jungen Nachwuchssportlern zu gratulieren und ihre großartigen Leistungen im Namen des Landes Niederösterreich mit Medaillen und Urkunden zu ehren.

"Hinter jedem Meistertitel stehen unzählige Stunden Training, Disziplin und Durchhaltevermögen. Unser allergrößter Respekt gilt unseren Young Champions", so LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Insgesamt zieht Landbauer Bilanz und verkündet den Erfolg von unglaublichen 412 Nachwuchsmeistertiteln in 39 verschiedenen Sportarten. Ein beeindruckendes Ergebnis!

"Unsere Nachwuchstalente verfolgen ihre sportlichen Ziele mit großer Leidenschaft, Disziplin und Einsatzbereitschaft. Sie sind Aushängeschilder für ihre Vereine und unser gesamtes Bundesland sowie wertvolle Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen", zeigte sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer beeindruckt und betonte zudem: "Wir investieren laufend und konsequent in unsere Sportlandschaft, die Talenterkennung und Talenteförderung sowie in die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Leistungs- und Spitzensport, damit wir auch künftig solche blau-gelben Erfolgsgeschichten schreiben können."

Auch interessant

Kanzler sagt Wehrpflicht-Volksbefragung ab

Diese Korallen trotzen der Klimakrise

Mega-Paket beschlossen: Über 3.000 neue Wohnungen für NÖ!

Völlig betrunken: Sohn bedrohte Vater und Oma mit Messer

Streit um laute Musik: Nachbar griff Pärchen an

Nachwuchsathleten erzielten vielfältige Erfolge

Alle ausgezeichneten "Young Champions"
Alle ausgezeichneten "Young Champions" © Redshift Media

Der blau-gelbe Sportnachwuchs des Landes Niederösterreich zeigte sich vielfältig erfolgreich und überzeugte in 39 verschiedenen Sportarten. Niederösterreichs Youngsters erzielten damit im vergangenen Jahr unglaubliche 317 Nachwuchsmeistertitel in Einzelbewerben, 83 Gruppentitel und zwölf Meistertitel in Mannschaftsbewerben.

Zu den Geehrten zählten unter anderem Anna Hammarberg, die im U21-Beachvolleyball erfolgreich war, Snowboarder Joachim Gravogl, der sich den Titel im Parallelriesentorlauf der Jugend sicherte, sowie Marco Glinz, der in der U18-Klasse über 110 Meter Hürden die schnellste Zeit lief. Im Teambereich wurden unter anderem die Turnerinnen des ATV Wiener Neustadt in der Altersklasse bis elf Jahre ausgezeichnet.

Moderator des Abends war Bernhard Vosicky, während der Circus Pikard für die passende festliche Atmosphäre sorgte. (Pia Rommel)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

„wegfinder"-App für Wiener Neustadt

Triumph für den Nachwuchs: NÖ feiert Sport-Erfolge

"Blut im Bach": Entwarnung für Fluss Melk

Mega-Paket beschlossen: Über 3.000 neue Wohnungen für NÖ!

Mödling plant Handballkompetenz-Zentrum

Kurzschluss legt Sägewerk in Schutt und Asche

Heiße Tage, kühle Köpfe: Cooles Baden

NÖ-Doppelbudget 2027/2028 beschlossen

ÖVP-Landtagsvorschau: Wehrpflicht stärken

FPÖ NÖ: Integrationskodex braucht konsequenten Vollzug