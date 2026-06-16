Mega-Paket beschlossen: Über 3.000 neue Wohnungen für NÖ!

Das Land Niederösterreich setzt mit neuen Förderbeschlüssen einen Schwerpunkt auf leistbaren Wohnraum und Sanierungen im gesamten Bundesland.

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Gute Nachrichten für Wohnungssuchende in Niederösterreich: Die Landesregierung hat in ihrer aktuellen Sitzung umfassende Förderungen für den Wohnbau beschlossen. Insgesamt werden mehr als 3.000 Wohneinheiten unterstützt, konkret 2.021 im großvolumigen und 1.086 im kleinvolumigen Bereich. Dafür stellt das Land mehr als 106 Millionen Euro an Fördermitteln bereit.

"Heute haben wir die Förderung von über 3.000 Wohneinheiten beschlossen und damit erneut ein starkes Signal für den Wohnbau und die Menschen in Niederösterreich gesetzt", erklärte Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Schwerpunkt auf Neubau und Sanierung

Im großvolumigen Wohnbau werden sowohl neue Projekte als auch Sanierungen gefördert. Insgesamt wurden dabei 615 neue Wohneinheiten sowie 1.145 Wohneinheiten im Rahmen von Sanierungen genehmigt. Zusätzlich werden auch 5 Ordinationen, 10 Geschäftslokale sowie 2 Wohnheime unterstützt. Weitere 244 Wohneinheiten werden über Zweckzuschüsse des Bundes („Wohnbaumilliarde“) mitfinanziert.

Zur Finanzierung kommen dabei unterschiedliche Förderinstrumente zum Einsatz: Neben Förderdarlehen werden auch degressive und langfristige Zuschüsse vergeben. Insgesamt belaufen sich die Förderungen im großvolumigen Bereich auf mehrere Millionen Euro jährlich, die über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren ausbezahlt werden.

Auch Eigenheime stark gefördert

Auch im kleinvolumigen Bereich bzw. Eigenheimbereich wurden zahlreiche Projekte genehmigt. Insgesamt 1.086 Wohneinheiten wurden hier unterstützt. Davon entfallen 412 Einheiten auf Neubauten, die mit Darlehen in Höhe von rund 15,6 Millionen Euro gefördert werden.

Für die Sanierung von 674 Wohneinheiten wurden zusätzlich nicht rückzahlbare Annuitätenzuschüsse in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren sowie weitere Einmalzuschüsse genehmigt.

Stärkung von Wohnraum und Wirtschaft

Mit dem aktuellen Förderpaket verfolgt das Land Niederösterreich gleich mehrere Ziele: Einerseits soll leistbarer Wohnraum für die Bevölkerung geschaffen bzw. gesichert werden, andererseits wird auch die regionale Bauwirtschaft gestärkt.

"Mit diesen Mitteln unterstützen wir einerseits die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und andererseits die Wirtschaft sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land", so Teschl-Hofmeister abschließend.