Dieser unerwartete Star ist im neuen "Herr der Ringe"-Film dabei

Mit Gandalf, Frodo und Gollum stehen bereits einige Fanlieblinge für den neuen "Herr der Ringe"-Film fest. Jetzt stößt überraschend ein weiterer Hollywood-Star zum Cast und übernimmt eine brandneue Rolle in Mittelerde.

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Die Reise nach Mittelerde geht weiter und die Besetzungsliste wird immer beeindruckender. Nachdem bereits einige bekannte Gesichter für Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum bestätigt wurden, stößt nun ein weiterer Hollywood-Star zum Cast: Anya Taylor-Joy wird im kommenden Prequel eine Elbin spielen. Für Fans von Fantasy-Franchises dürfte das eine spannende Nachricht sein. Schließlich hat sich die Schauspielerin in den vergangenen Jahren längst zur Königin der Blockbuster-Universen entwickelt.

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Anya Taylor-Joy wird zur Elbin

Im neuen Film übernimmt Taylor-Joy die Rolle von Seren, einer Sindar-Elbin aus dem Waldreich. Beschrieben wird die Figur als eine loyale und zugleich gefährliche Agentin von König Thranduil. Für Fans des Epos ist das ein vertrauter Name: Thranduil, der Elbenkönig und Vater von Legolas, wurde bereits in der Hobbit-Trilogie von Lee Pace gespielt und genau dieser kehrt nun ebenfalls zurück. Damit bekommt Mittelerde eine neue Elbenfigur, die vermutlich eine wichtige Rolle bei der Jagd auf Gollum spielen wird.

© Variety via Getty Images

Worum geht es in "Die Jagd nach Gollum"?

Der neue Film spielt in einer Zeit vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Gollum, jener zwiespältigen Kreatur, die einst selbst den "Einen Ring" besaß. Die Mission ist dabei alles andere als harmlos: Gollum trägt entscheidende Informationen über den Ring in sich. Bevor die Diener Saurons ihn aufspüren und den Aufenthaltsort des "Einen Rings" erfahren können, beginnt eine verzweifelte Jagd quer durch Mittelerde.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Ian McKellen, Andy Serkis, Orlando Bloom © Getty Images

Neben Andy Serkis, der erneut in seine ikonische Rolle als Gollum schlüpft und gleichzeitig Regie führt, dürfen sich Fans auf mehrere Rückkehrer freuen. Mit dabei sind unter anderem:

Ian McKellen als Gandalf

Elijah Wood als Frodo

Lee Pace als König Thranduil

Dazu kommen weitere Neuzugänge wie Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Streicher/Aragorn) und Leo Woodall (Halvard). Der Cast liest sich inzwischen fast wie eine Liste der aktuell größten Namen Hollywoods.

Anya Taylor-Joy sammelt weiter Fantasy-Franchises

Für Taylor-Joy ist es bereits die nächste Station in einem beeindruckenden Franchise-Lebenslauf. Nach ihrer Hauptrolle in Furiosa (Prequel von Mad Max) und ihrem Auftritt im Dune: Part Two-Universum zieht es sie nun nach Mittelerde. Damit ist sie inzwischen in gleich mehreren der größten Fantasy- und Science-Fiction-Welten der Gegenwart unterwegs. Es fehlt eigentlich nur noch ein Abstecher nach Westeros und die Sammlung wäre fast komplett.

Mittelerde bleibt ein Milliarden-Phänomen

Dass Warner Bros. weiterhin auf die Welt von Tolkien setzt, überrascht wenig. Die bisherigen sechs Kinofilme aus den Reihen Der Herr der Ringe und Der Hobbit haben weltweit fast sechs Milliarden US-Dollar eingespielt. Hinzu kommt, dass Der Herr der Ringe: Die Gefährten 2026 bereits sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Für viele Fans fühlt sich das zwar eher nach fünf Jahren an, die Realität ist allerdings gnadenlos.

Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum soll im Dezember 2027 in die Kinos kommen. Und dabei wird es offenbar nicht bleiben. Mit Shadow of the Past befindet sich bereits ein weiteres Projekt aus dem Herr-der-Ringe-Universum in Entwicklung.