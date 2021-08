× Wiener Feuerwehr verhinderte Explosion

Bei einem Brand mussten Gasflaschen in Sicherheit gebracht werden.

Wien. Am Samstag um kurz nach 16 Uhr wurde die Wiener Feuerwehr zu einem Brand in der Grillgasse im 11. Bezirk gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kühlschrank in einem Lagerraum zu brennen begonnen hatte. In der Nähe des Brandherdes befanden sich allerdings Gasflaschen. Um eine Explosion zu verhindern, brachten die Feuerwehrleute die Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich.

Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden und nach etwa einer halben Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Einsatzkräfte waren mit fünf Feuerwehrautos vor Ort.

