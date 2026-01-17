Kickl spricht beim Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ am Klagenfurter Messegelände von einem "Systemwechsel". "Volkskanzlerschaft: Das ist das Motto", sagt der FPÖ-Parteichef vor seinen Anhängern.

Klagenfurt. Unter regem Besucherandrang hat am Samstag das Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ am Klagenfurter Messegelände begonnen. Kickl wurde vor seiner Rede mit "Herbert, Herbert, Herbert"-Sprechchören vom Publikum begrüßt. Der FPÖ-Parteichef bedankte sich bei den Besuchern für den jubelnden Empfang.

Kickl kündigte gleich zu Beginn seiner Rede an: "Wir ziehen unsere Sache durch und das ist der Systemwechsel. Volkskanzlerschaft: Das ist das Motto. Das ziehen wir durch." Später erklärte er die "Volkskanzlerschaft" als "Schulterschluss zwischen der Bevölkerung und seiner Regierung."

Kickl tobt: "Verlierer-Ampel in die Luft sprengen"

Dann attackierte der FPÖ-Chef die aktuelle Regierung, die er eine "Verlierer-Ampel" nannte. "Wir werden in diesem Jahr alles daran setzen, die Verlierer-Ampel in die Luft zu sprengen", tobte Kickl und fügte hinzu: "Wir lassen ihnen die Lichter ausgehen. Je früher desto besser. Das war von Anfang an eine unglaubliche Fehlkonstruktion. Der Zeugungsakt (Anm. der aktuellen Regierung) war ein einziger Wählerverrat. Niemand wollte diese Ampel haben. Und niemand wollte den nächsten nicht gewählten Bundeskanzler haben."