Hubschrauber-Piloten trainieren Flugtaktik in OÖ und NÖ

Die Hubschrauber starten und landen in Hörsching.

OÖ/NÖ. Das Bundesheer lässt seine Piloten von heute bis 27. März und von 7. bis 10. April im „Hubschrauber-Taktik-Kurs“ in Ober- und Niederösterreich trainieren. Der Flugbetrieb erfolgt wochentags zwischen 9 und 20 Uhr. Nachtflüge sind nicht vorgesehen. Landungen außerhalb militärischer Liegenschaften sind genehmigt beziehungsweise angemeldet; die jeweiligen Grundeigentümer wurden informiert. Zum Einsatz kommen verschiedene Hubschraubertypen wie der S-70 Black Hawk, die Agusta Bell 212 sowie die OH-58 Kiowa und auch Flächenflugzeuge.

Trainiert werden etwa Tiefflugverfahren, rasche Richtungswechsel sowie das Verhalten unter simulierten Bedrohungslagen. Dabei kann es außerhalb von Ballungsräumen auch zur Unterschreitung der gesetzlichen Mindestflughöhen kommen. Zur realitätsnahen Übungssimulation ist zudem der Einsatz von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition vorgesehen. Oranger oder grüner Signalrauch zeigen Landeplätze an.

© Wikipedia

Gestartet und gelandet wird in Hörsching. Geflogen wird in Oberösterreich vor allem in den Bezirken Freistadt, Eferding, Linz-Land, Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land, Wels-Land und Gmunden.