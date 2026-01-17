"Ordentliche Sehnsucht" – Kickl wird bei Rede emotional

In seiner Rede beim FPÖ-Neujahrstreffen wurde Kickl emotional: "Ich habe wirklich eine ordentliche Sehnsucht nach meinem Kärntner Land."

Er sei "natürlich gerührt", wenn er hier heute auf der Bühne stehe, sagte FP-Chef Herbert Kickl bei seiner Rede beim FPÖ-Neujahrstreffen am Klagenfurter Messegelände. "Das ist für mich natürlich eine Heimkehr", fügt er hinzu. "Ich habe in Klagenfurt ganz, ganz schöne Jahre erleben dürfen. Es war die wichtigste Lehrzeit in meinem Leben. Es war nicht immer ganz einfach. Ich habe einen strengen Lehrherren gehabt. Aber ich habe sehr, sehr viel mitnehmen dürfen", erzählt der FPÖ-Parteichef.

Kickl an seine Mama: "Tu dich bitte nicht so viel aufregen"

"Kärnten ist der Ort, wo ich eine unglaublich schöne, eine unbeschwerte Kindheit und Jugend habe erleben dürfen mit meiner Familie, wo jetzt nur noch meine Mama da ist. Und morgen gehe ich meine Mama besuchen – ich freue mich schon riesig darauf. Hallo Mama von dieser Stelle aus und tu dich bitte nicht so viel aufregen", sagt Kickl.

In Kärnten habe er "natürlich ganz, ganz viele und langjährige Freunde", erzählt der FPÖ-Chef weiter. Die Beziehung zu Kärnten habe er niemals aufgegeben. "Ich habe meine Kärntner Wurzeln niemals aufgegeben und werde das auch niemals tun. Je älter ich werde, desto wichtiger werden mir diese Kärntner Wurzeln. Ich habe wirklich eine ordentliche Sehnsucht nach meinem Kärntner Land", sagt der FPÖ-Chef.