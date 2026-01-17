Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Kickl
© APA/WOLFGANG JANNACH

FPÖ-Neujahrstreffen

Geheimverhandlungen mit ÖVP? Das sagt Kickl

17.01.26, 12:07
Teilen

FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt am Klagenfurter Messegelände vor seinen Anhängern eine Rede. Dabei ging er auch auf angebliche Geheimverhandlungen mit der ÖVP ein.

FPÖ-Chef Kickl kündigte kämpferisch an: "Es wird Zeit, dass der blaue Blitz so richtig einschlägt, in diese Systemparteien. Dann kann es nur Neuwahlen geben." In den letzten Wochen habe er gelesen, dass es Geheimverhandlungen zwischen ihm und der ÖVP geben soll, "wegen einem fliegenden Wechsel". "Nicht, dass ich wüsste", sagt Kickl.

Kickl weiter: "Der erste, der bei mir auftaucht, mit so einem unmoralischen Angebot, der sich mir so politisch unsittlich annähert, den schmeiße ich aus der Tür raus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so schnell, wie der wieder draußen ist aus der Tür."

Dann rufe er noch nach: "Geh heim! Aber ohne Verhandlungen. Weil: Es gibt mit uns keine miesen Deals hinter dem Rücken der Bevölkerung." Die Freiheitliche Partei stehe für "klare Verhältnisse".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden