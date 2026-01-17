Geheimverhandlungen mit ÖVP? Das sagt Kickl

FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt am Klagenfurter Messegelände vor seinen Anhängern eine Rede. Dabei ging er auch auf angebliche Geheimverhandlungen mit der ÖVP ein.

FPÖ-Chef Kickl kündigte kämpferisch an: "Es wird Zeit, dass der blaue Blitz so richtig einschlägt, in diese Systemparteien. Dann kann es nur Neuwahlen geben." In den letzten Wochen habe er gelesen, dass es Geheimverhandlungen zwischen ihm und der ÖVP geben soll, "wegen einem fliegenden Wechsel". "Nicht, dass ich wüsste", sagt Kickl.

Kickl weiter: "Der erste, der bei mir auftaucht, mit so einem unmoralischen Angebot, der sich mir so politisch unsittlich annähert, den schmeiße ich aus der Tür raus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so schnell, wie der wieder draußen ist aus der Tür."

Dann rufe er noch nach: "Geh heim! Aber ohne Verhandlungen. Weil: Es gibt mit uns keine miesen Deals hinter dem Rücken der Bevölkerung." Die Freiheitliche Partei stehe für "klare Verhältnisse".