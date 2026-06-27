Extremhitze im Garten: Wann und wie viel Sie jetzt gießen müssen

Wann, wie oft und wie viel? Mit der richtigen Bewässerung kommen Beete, Rasen und Topfpflanzen gut durch die heißen Tage.

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Die Hitzewelle hat uns eingeholt – und nicht nur wir leiden an heißen Tagen unter Durst. Auch Pflanzen reagieren empfindlich auf Trockenheit und hohe Temperaturen. Damit Blüten nicht die Köpfe hängen lassen und der Rasen nicht braun wird, ist regelmäßige Bewässerung jetzt das A und O. Doch nicht jedes Gewächs im Garten hat die gleichen Ansprüche: Beete, Kübelpflanzen und Rasen benötigen eine unterschiedliche Wasserversorgung. Vom gezielten Gießen mit der Kanne bis hin zu vollautomatischen Bewässerungssystemen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Garten bedarfsgerecht zu versorgen

Rasensprenger

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Für kleinere Gärten und Beete reicht oft schon eine einfache Lösung aus. Mit der Gießkanne oder einem Gartenschlauch mit Bewässerungsdüse lässt sich das Wasser gezielt dort ausbringen, wo es benötigt wird. Für Rasenflächen eignen sich Rasensprenger, die das Wasser gleichmäßig verteilen. Je nach Modell wird das Wasser kreisförmig, fächerförmig oder über mehrere Düsen versprüht und erreicht so auch größere Flächen. Wichtig ist, möglichst in den frühen Morgenstunden oder am Abend zu bewässern, damit weniger Wasser verdunstet und die Feuchtigkeit bis zu den Wurzeln gelangt

Automatische Bewässerung

Wer den Aufwand reduzieren möchte, kann auf automatische Bewässerungssysteme setzen. Sie bestehen meist aus in der Erde verlegten Leitungen oder Schlauchsystemen, die mit Sprinklern und Regnern verbunden sind. Gelenkt werden sie über eine zentrale Bewässerungssteuerung, die festgelegte Zeiten und Intervalle übernimmt.

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Moderne Anlagen sind zusätzlich mit Sensoren ausgestattet, die Bodenfeuchte oder Niederschlag messen und die Wassergabe entsprechend anpassen. Dennoch ersetzt auch die modernste Technik nicht den prüfenden Blick des Gartenbesitzers. Einzelne Kübelpflanzen, neu angelegte Beete oder schwer erreichbare Ecken benötigen häufig zusätzlich Wasser aus der Gießkanne.

Balkon

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Kübelpflanzen auf Balkon und Terrasse stellen besondere Anforderungen an die Bewässerung, da sie deutlich schneller austrocknen als Pflanzen im Beet. Durch das begrenzte Erdvolumen und die direkte Sonneneinstrahlung kann der Wasserbedarf an heißen Tagen sogar täglich steigen. Gegossen wird am besten früh morgens oder am Abend. Wichtig ist dabei: immer direkt im Wurzelbereich gießen, nicht über Blätter und Blüten, da Feuchtigkeit auf der Pflanze bei starker Sonne Verbrennungen fördern kann.

Für Kübelpflanzen gibt es zudem einfache Bewässerungshilfen wie Ton- oder Kunststoffkegel, die in die Erde gesteckt werden und Wasser bedarfsgerecht an die Wurzeln abgeben. So bleiben Balkonpflanzen auch an heißen Tagen zuverlässig mit Feuchtigkeit versorgt.