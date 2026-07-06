Blattläuse-Alarm: Diese Gartenfehler locken die kleinen Plagegeister an

Mit ein paar Gewohnheiten machen viele Hobbygärtner:innen Blattläusen ungewollt den roten Teppich aus.

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Kaum steigen die Temperaturen, tauchen sie plötzlich überall auf: Blattläuse. Innerhalb weniger Tage können die kleinen Schädlinge Rosen, Tomaten, Kräuter oder Obstbäume befallen und sich rasant vermehren. Die gute Nachricht: Oft sind es bestimmte Pflegefehler, die Blattläuse überhaupt erst anlocken. Wer diese vermeidet, kann einem Befall vorbeugen.

Zu viel Dünger

Einer der häufigsten Fehler ist eine Überdüngung, vor allem mit stickstoffhaltigem Dünger. Dadurch bilden Pflanzen besonders viele weiche, junge Triebe. Genau diese zarten Pflanzenteile sind für Blattläuse ein wahres Festmahl.

Zu wenig Nützlinge

Nicht jeder Krabbler im Garten ist ein Feind. Marienkäfer, Florfliegen oder Schwebfliegen ernähren sich von Blattläusen und helfen dabei, ihre Population auf natürliche Weise klein zu halten. Wer den Garten zu steril hält oder häufig zu chemischen Spritzmitteln greift, vertreibt oft auch diese nützlichen Helfer.

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Pflanzen stehen zu eng

Stehen Pflanzen dicht an dicht, kann die Luft schlechter zirkulieren. Das schafft ideale Bedingungen für Schädlinge und Krankheiten. Mit etwas mehr Abstand trocknen Blätter schneller ab und die Pflanzen bleiben insgesamt robuster.

Zu wenig Kontrolle

Blattläuse vermehren sich erstaunlich schnell. Deshalb lohnt es sich, Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren, besonders die Blattunterseiten und frische Triebe. Wer die ersten Läuse früh entdeckt, kann sie oft einfach mit einem kräftigen Wasserstrahl entfernen.

Geschwächte Pflanzen

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Trockenstress oder falsches Gießen setzen Pflanzen zusätzlich unter Druck. Geschwächte Pflanzen sind anfälliger für Schädlinge. Gießen Sie deshalb lieber seltener, dafür gründlich, und möglichst direkt an der Wurzel.

Chemie ist nicht immer die beste Lösung

Viele greifen beim ersten Blattlausbefall sofort zu Insektensprays. Das Problem: Diese schaden häufig auch Marienkäfern, Bienen oder anderen Nützlingen. Oft reichen bereits Hausmittel wie Schmierseifenlösung oder das Abspritzen der Pflanzen mit Wasser aus, um die Blattläuse einzudämmen.

So bleibt Ihr Garten läusefrei

Ein gesunder Garten ist der beste Schutz vor Blattläusen. Achten Sie auf eine ausgewogene Düngung, ausreichend Abstand zwischen den Pflanzen und fördern Sie Nützlinge mit blühenden Pflanzen und naturnahen Ecken.