Diese Pflanzen bringen sofort Urlaubsflair in den Garten

Olivenbaum, Lavendel und Zitruspflanzen bringen mediterranes Urlaubsflair in den Garten oder auf Balkon & Terrasse.

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Der Sommer muss nicht in der Toskana oder der Provence stattfinden. Schon ein paar geschickt arrangierte Kübelpflanzen verwandeln Balkon, Terrasse oder Garten in eine mediterrane Wohlfühloase. Der Duft von Lavendel und Rosmarin, leuchtende Bougainvillea, silbrig schimmernde Olivenbäume und gelbe Zitrusfrüchte schaffen Urlaubsstimmung direkt vor der eigenen Haustür.

Dolce Vita im Garten

Für mediterranes Flair braucht es weder einen großen Garten noch ein aufwendiges Gestaltungskonzept. Auch jetzt im Sommer lässt sich mit Kübelpflanzen noch einiges umsetzen. Entscheidend ist die richtige Kombination aus Pflanzen, Gefäßen und Materialien. Terrakottatöpfe, Naturstein, Kiesflächen oder Accessoires aus Holz unterstreichen den südlichen Charakter und lassen die Pflanzen besonders gut zur Geltung kommen.

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Mediterraner Blickfang

Zu den Klassikern mediterraner Pflanzen zählen Zitrusgewächse. Zitronen-, Orangen- oder Mandarinenbäumchen bringen mit ihren glänzenden Blättern, duftenden Blüten und dekorativen Früchten südliches Lebensgefühl auf jede Terrasse. Ebenso beliebt sind Olivenbäume, deren silbergraues Laub auch ohne Früchte elegant wirkt. Farbenfrohe Akzente setzen Bougainvillea mit ihren leuchtenden Hochblättern sowie Oleander, der den ganzen Sommer über mit üppigen Blüten begeistert.

Duft der Provence

Nicht fehlen darf Lavendel. Er sorgt nicht nur für intensive Farbtupfer, sondern verströmt auch jenen unverwechselbaren Duft, den viele mit der Provence verbinden. Zusammen mit Rosmarin, Thymian, Salbei oder Basilikum entsteht ein kleines Kräuterparadies, das nicht nur gut aussieht, sondern auch in der Küche Verwendung findet. Wer die Töpfe unterschiedlich hoch arrangiert und Blütenpflanzen mit Kräutern kombiniert, erzielt selbst auf kleinem Raum eine lebendige, südliche Atmosphäre.

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Wüsten-Ästhetik

Auch Kakteen und andere trockenheitsverträgliche Sukkulenten passen hervorragend in mediterrane Pflanzungen. Sie benötigen nur wenig Pflege und kommen bestens mit heißen, trockenen Standorten zurecht, was sie ideal für sonnige Terrassen und Steingärten macht. Mit ihren architektonischen, oft skulptural wirkenden Formen setzen sie Kontraste zu filigranen Blütenpflanzen, duftenden Kräutern und zarten Gräsern. Besonders in Kombination mit Naturstein entfalten sie ihre volle Wirkung und unterstreichen das charakteristische, entspannte Lebensgefühl mediterraner Gartenräume.

Toskana-Flair

Schlanke Zypressen wiederum verleihen der Gestaltung jene typische vertikale Linie, die man aus italienischen Landschaften kennt. Wo echte Zypressen den Winter nicht überstehen würden, bieten frostverträglichere Sorten oder säulenförmig wachsende Gehölze wie etwa Säulen-Wacholder oder Säulen-Eibe eine gute Alternative.

Pflege

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So attraktiv die Pflanzen in unseren Sommergärten wirken – sie stammen meist aus Regionen mit deutlich milderen Wintern. Deshalb fühlen sie sich an sonnigen, windgeschützten Plätzen besonders wohl. Staunässe vertragen die wenigsten mediterranen Arten. Eine gute Drainageschicht aus Blähton oder Kies sowie Töpfe mit Wasserabzugsloch sind daher Pflicht. Gegossen wird regelmäßig, aber mit Maß.

Gedüngt wird während der Wachstumszeit, damit Blüten und Früchte ausreichend Kraft entwickeln. Die meisten mediterranen Kübelpflanzen sind nicht winterhart und benötigen ab Herbst ein helles, kühles Winterquartier. Wer diesen Platz nicht hat, kann vielerorts Überwinterungsservices von Gärtnereien nutzen. Bis dahin heißt es: Platz nehmen, den Duft der Kräuter genießen und zwischen Zitronen, Bougainvillea, Lavendel und Olivenbaum vom nächsten Urlaub träumen. Ein bisschen Süden passt schließlich in jeden Garten und auch auf jeden Balkon.