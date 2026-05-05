Neuer Hit, Album & Solo-Konzert: Die Stones rollen wieder los

Am 10. Juli kommt das letzte Stones-Album „Foreign Tongues“. Als Einstimmung gibt’s schon jetzt den neuen Hit „In The Stars“ und die Tickets für das Österreich-Konzert. Am 16. Juli rockt ja Ronnie Wood die Burg Clam.

© Fotos (C) Universal Music

oe24 Leser wissen es bereits seit dem 10. April – jetzt haben es Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood endlich auch offiziell bestätigt: Am 10.Juli kommt „Foreign Tongues“, das auch schon 25. Studioalbum der Rolling Sones. Der größte Rock-Kracher des Jahres. „„Die Aufnahmen waren ein Monat konzentrierter Schlagkraft,“ gibt Keith Richards dazu die Direktiven.

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Darauf deutet schon die brandneue Single „In The Stars“, die man Dienstag um 18 Uhr unserer Zeit online stellte, hin. Über vier Minuten lässig trendiger Stones-Groove, der nicht ganz so aggressiv ertönt wie der letzte Hit „Angry“ (2023) und sich sofort wieder ins Ohr setzt.

So klingt der neue Hit der Stones:

Ab 15. Mai gibt’s den neuen Stones-Hammer, den man auf der B-Seite die jüngst unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ veröffentlichte Single „Rough and Twisted“ draufsetzt, dann auch auf CD und Vinyl. Schon am 14. Mai liefern die Stones ein Musik-Video dazu.

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243 Jahre alte Rock-Dinos

Mit „In The Stars“ zünden die in Summe auch schon 243 Jahre alten Rock-Dinos den Album Countdown. Ab sofort gibt es “Foreign Tongues”, das gleich 14 neue Stones-Songs und die letzten Aufnahmen mit dem 2021 verstorbenen Drummer Charlie Watts sowie Gastauftitte von Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith (The Cure) und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers liefert, in unzähligen Formaten zu bestellen. Auch mit einer DVD die u.a. rares Studio-Material zeigen soll. „Es waren ein paar sehr intensive Wochen, in denen wir ‚Foreign Tongues‘ aufgenommen haben. Wir hatten 14 großartige Tracks und wir gingen so schnell voran, wie wir konnten,“ so Mick Jagger euphorisiert.

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Berühmte Stones-Zunge

Das etwas gewöhnungsbedürftige Album-Cover zeigt eine von US-Maler Nathaniel Mary Quinn gefertigte Collage der Gesichter von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood Auch die berühmte Stones-Zunge wurde dafür wieder mal adaptiert. Der Sound zwischen erdigem Blues und epochalem Rock bleibt aber den Traditionen treu.

Noch Dienstagabend (5. Mai) wollen die Stones bei einer Pressekonferenz in New York weitere Details zum vermeintlichen Abschiedswerk verraten. Am Mittwoch (6. Mai) ist Mick Jagger dann auch in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon zu Gast. Für Juni ist dann die nächste Single geplant: „Jealous Lover“.Die Stones rollen also auch im 66. Dienstjahr wieder mit Vollgas los. Nur eine Tournee ist aktuell nicht mehr geplant. Als „Ersatz“ gibt’s am 16. Juli immerhin ein rares Solo-Konzert von Ronnie Wood auf der Burg Clam.