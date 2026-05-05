Schweden wird beim ESC 2026 in Wien von Felicia mit "My System" vertreten.

Nach bereits 7 ESC-Siegen von u.a ABBA, Loreen oder Måns Zelmerlöw schicken die ewigen Mit-Favoriten nun Felicia Agneta Eriksson (24), die schon als maskierte Kunstfigur Fröken Snusk mit EPA-Dunk-Liedern für Furore sorgte und 2024 „The Masked Singer“ gewann, ins Rennen. „My System“, bei dem sie sich mit Maske zeigt, holte schon das Punktemaximum beim nationalen Vorentscheid Melodifestivalen und soll in Wien mit eindringlichen Elektro-Beats und Laser-Show punkten.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 2: Schweden

Felicia, My System

Schweden beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 64

Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023)

Höchste Punktzahl: 583 (2023)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1963)

Ergebnis 2025: 4/26 (321 Punkte)

Wettquote: 26, 3% Siegeschance, Platz 7

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.