Georgien wird beim ESC 2026 in Wien von Bzikebi mit "XXXX" vertreten.

Die dreiköpfige Band wurde 2008 speziell für die Teilnahme am Junior Eurovision Song Contest 2008 in Limassol gegründet und holte mit dem in Fantasiesprache dargebotenen Kinderlied „Bzzz“ prompt den Sieg. Jetzt setzen die Freunde Giorgi Schiolaschwili, Mariam Kikuaschwili und Mariam Tatulaschwili auf einen englischsprachigen Uptempo-Song und ansteckende Tanz-Choreografie. Fans befürchten dennoch wieder ein Punkte-Schieben mit Armenien.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 6: Georgien

Bzikebi, "On Replay"

Georgien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 17

Größte ESC-Erfolge im Finale: 9. Platz (2010, 2011)

Höchste Punktzahl: 136 (2010)

Niedrigste Punktzahl: 34 (2024)

Ergebnis 2025: Nicht im Finale

Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 29

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.