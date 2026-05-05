Portugal wird beim ESC 2026 in Wien von Bandidos do Cante mit "XXXX" vertreten.

Das Herren-Quintett rund um den singenden Gitarristen Miguel Costa verbindet Pop mit dem traditionellen polyphonen Gesang Cante Alentejano. Nach dem Radio-Hit „Amigos Coloridos“, einer großen nationalen Tour mit über 50 Konzerten in Portugal und dem Debüt-Album „Bairro das Flores“ sicherte man sich mit dem eindringlich-reduzierten a-ccapella-Song „Rosa“ beim Festival da Canção 2026 Platz 1 der Publikumswertung und somit das ESC-Ticket.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 5: Portugal

Bandidos do Cante, "Rosa"

Portugal beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 56

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2017)

Höchste Punktzahl: 758 (2017)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1964, 1997)

Ergebnis 2025: 21. Platz (50 Punkte)

Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 29

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.