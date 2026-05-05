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ESC2026_Portugal_Bandidos do Cante
© Corinne Cumming/EBU

Rosa

Portugal: Bandidos do Cante

Von
05.05.26, 18:26
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Portugal wird beim ESC 2026 in Wien von Bandidos do Cante mit "XXXX" vertreten.  

Das Herren-Quintett rund um den singenden Gitarristen Miguel Costa verbindet Pop mit dem traditionellen polyphonen Gesang Cante Alentejano. Nach dem Radio-Hit „Amigos Coloridos“, einer großen nationalen Tour mit über 50 Konzerten in Portugal und dem Debüt-Album „Bairro das Flores“ sicherte man sich mit dem eindringlich-reduzierten a-ccapella-Song „Rosa“ beim Festival da Canção 2026  Platz 1 der Publikumswertung und somit das ESC-Ticket.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 5: Portugal  
  • Bandidos do Cante, "Rosa"

Portugal beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 56
  • Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2017)
  • Höchste Punktzahl: 758 (2017)
  • Niedrigste Punktzahl: 0 (1964, 1997)
  • Ergebnis 2025: 21. Platz (50 Punkte)
  • Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 29   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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