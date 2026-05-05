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ESC2026_Kroatien_Lelek
© Sarh Louise Bennett/EBU

Andromeda

Kroatien: Lelek

Von
05.05.26, 18:04
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Kroatien wird beim ESC 2026 in Wien von Lelek mit "Andromeda" vertreten.  

Die fünfköpfige Ethno-Pop-Band vereint traditionelle kroatische Musik mit modernen Sounds. Scheiterten Judita Štorga und Co. 2025 mit “The Soul of My Soul” noch am nationalen Vorentscheid Dora so setzte sich das Damen-Quintett dort heuer mit dem auf Schreigesang beruhenden Ethno-Kracher „Andromeda“ und einer mystischen Hexen-Choreografie durch. In Wien will man jetzt den größten kroatischen Erfolg – Platz 2 für Baby Lasagne 2024 – übertrumpfen.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 3: Kroatien
  • Lelek, "Andromeda"

Kroatien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 31
  • Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2024)
  • Höchste Punktzahl: 547 (2024)
  • Niedrigste Punktzahl: 24 (1997)
  • Ergebnis 2025:  im Halbfinale ausgeschieden
  • Wettquote: 81, 1% Siegeschance, Platz 16   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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