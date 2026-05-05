Kroatien wird beim ESC 2026 in Wien von Lelek mit "Andromeda" vertreten.

Die fünfköpfige Ethno-Pop-Band vereint traditionelle kroatische Musik mit modernen Sounds. Scheiterten Judita Štorga und Co. 2025 mit “The Soul of My Soul” noch am nationalen Vorentscheid Dora so setzte sich das Damen-Quintett dort heuer mit dem auf Schreigesang beruhenden Ethno-Kracher „Andromeda“ und einer mystischen Hexen-Choreografie durch. In Wien will man jetzt den größten kroatischen Erfolg – Platz 2 für Baby Lasagne 2024 – übertrumpfen.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 3: Kroatien

Lelek, "Andromeda"

Kroatien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 31

Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2024)

Höchste Punktzahl: 547 (2024)

Niedrigste Punktzahl: 24 (1997)

Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden

Wettquote: 81, 1% Siegeschance, Platz 16

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.