Kroatien wird beim ESC 2026 in Wien von Lelek mit "Andromeda" vertreten.
Die fünfköpfige Ethno-Pop-Band vereint traditionelle kroatische Musik mit modernen Sounds. Scheiterten Judita Štorga und Co. 2025 mit “The Soul of My Soul” noch am nationalen Vorentscheid Dora so setzte sich das Damen-Quintett dort heuer mit dem auf Schreigesang beruhenden Ethno-Kracher „Andromeda“ und einer mystischen Hexen-Choreografie durch. In Wien will man jetzt den größten kroatischen Erfolg – Platz 2 für Baby Lasagne 2024 – übertrumpfen.
Facts
- 1. Semifinale, Di., 12. Mai
- Startnummer 3: Kroatien
- Lelek, "Andromeda"
Kroatien beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 31
- Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (2024)
- Höchste Punktzahl: 547 (2024)
- Niedrigste Punktzahl: 24 (1997)
- Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden
- Wettquote: 81, 1% Siegeschance, Platz 16
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.