Cosmó ist schon am Weg zum Sieg: Fahrschein statt Tanzschein!

Mit der Bim zu 12 Punkten. Unser Cosmó startete am Dienstag sein ESC-Abenteuer und stieg dabei in eine Straßenbahn Richtung Stadthalle. oe24 fuhr mit.

„Täglich mit der Straßenbahn zum ESC in der Stadthalle, das wäre natürlich meine Idealvorstellung gewesen. Aber dadurch, dass dann wohl viele Menschen da sind, werde ich sicher auch nach dem einen oder anderen Foto gefragt, und ich glaube, dadurch würde ich es dann nicht pünktlich in die Stadthalle schaffen.“

Somit wurde für unseren Cosmó die Song Contest Bim vorerst zur einmaligen Sache: am Dienstag um 17 Uhr startete er begleitet von Luxemburgs Eva Marija mit einer Straßenbahnfahrt vom Karlsplatz bis zur Stadthalle seine Mission Song Contest. oe24 fuhr mit.

© Thomas Zeidler-Künz

„Ein Traum geht in Erfüllung“ freute er sich bei Dauer-Selfiealarm fast mehr auf die ganz ohne Verspätung gestartete Fahrt mit der Bim als auf den ESC, wo er mit seiner noch geheimen Show das „innere Tier nach außen bringen will und die Welt zum tanzen“

© Thomas Zeidler-Künz

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Am Donnerstag (7.Mai) steht dann ab 16.45 Uhrendlich die erste Probe an („Es wird sehr sportlich, denn ich werde die ganze Bühne nützen!“), am Sonntag (10. Mai) feiert er am Rathausplatz die offizielle Eröffnung und am 14. Mai darf Cosmó dann den „Tanzschein“ außer Konkurrenz im 2. Semifinale auch für das TV-Publikum zünden. „Das ist auf jeden Fall gut und auch fair, weil alle anderen Kandidaten, die erst in die Quali mussten, haben die Bühne ja schon erlebt, und ich und die anderen Fixstarter können das nun auch erleben. Das ist auf jeden Fall gut für das Finale.“

© Thomas Zeidler-Künz

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Da geht er am 16. Mai vor 170 Millionen TV-Zusehern mit der Startnummer 25 als letzter Teilnehmer erst nach 23 Uhr auf die Bühne und das als großer Außenseiter: Bei den Wetten liegt Cosmó aktuell nur auf Platz 30. In der Jury-Wertung reihen ihn die Buchmacher sogar an allerletzter Stelle „Ich konzentriere mich auf die Performance und nicht auf die Quoten,“ gibt er sich darob im oe24-Interview kampfeslustig. Und weiter: „Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, und wäre natürlich froh, wenn das auch ein Sieg wird!“