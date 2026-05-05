Schlagerstar DJ Ötzi gesteht: KI gibt ihm Englisch-Nachhilfe!

Obwohl er weltweit Erfolge feiert, gibt DJ Ötzi nun offen zu, dass seine Englischkenntnisse bisher nicht mit seinem internationalen Status mithalten konnten.

In der Schlagerbranche genießt DJ Ötzi (55) eigentlich den Ruf eines Sprachtalents, da er Spanisch, Französisch, Italienisch und sogar Russisch fließend beherrschen soll. Umso erstaunlicher ist sein nun öffentliches Eingeständnis, dass er ausgerechnet mit der Weltsprache Englisch große Probleme hat. Dies ist besonders bemerkenswert, da ein Großteil seines musikalischen Repertoires auf Englisch basiert und er mit seinen Titeln sogar beachtliche Erfolge in den britischen Charts feiern konnte.

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Nachhilfe von der Maschine: Lernen mit KI

Die aktuelle Situation sorgt bei dem 55-Jährigen für wachsenden Frust, da er sich der Bedeutung der Sprache für seine Karriere absolut bewusst ist. Gegenüber dem Portal „Schlager.de“ erklärte der Österreicher unmissverständlich, dass er diesen Zustand nun ändern wolle: „Ich muss jetzt definitiv Englisch lernen, das steht fest!“. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt der Sänger einen modernen Weg ein und nutzt für seine ersten Lernschritte die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz.

Große Pläne für den internationalen Markt

Hinter dem plötzlichen Lerneifer stecken handfeste berufliche Ambitionen, denn DJ Ötzi möchte seine Präsenz im Ausland weiter ausbauen. Er betont, dass der englische Markt riesig sei und er mit seiner Musik vermehrt in anderen Ländern unterwegs ist. Mit der Hilfe seines digitalen Nachhilfelehrers möchte er nun die sprachliche Lücke schließen, um seinen internationalen Ambitionen künftig auch verbal gerecht zu werden.