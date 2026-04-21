Jubiläums-Album "ÖHA": DJ Ötzi setzt auf Party-Hymnen und Emotionen

DJ Ötzi ist zurück: Mit seinem neuen Album „ÖHA“ beweist der Tiroler Kult-Entertainer erneut, warum er seit über 25 Jahren die Charts stürmt. Fans dürfen sich auf eine emotionale Mischung aus gewaltigen Party-Hymnen, persönlichen Geschichten und überraschenden Neuinterpretationen freuen.

Der Tiroler Entertainer mit der legendären Mütze blickt auf ein Vierteljahrhundert Erfolg zurück und bleibt mit seinem Jubiläums-Album "ÖHA" dennoch seinem unverkennbaren Stil treu. Auf seinem neuen Werk liefert DJ Ötzi die gewohnte Party-Stimmung für seine Fans. Besonders hervor sticht dabei die Zusammenarbeit mit dem DJ-Duo Stereoact für eine neue Version von "Country Roads". Aber auch bekannte Welt-Hits wie "Sex On Fire" von den Kings Of Leon oder "Just Can't Get Enough" von Depeche Mode hat der Chart-Stürmer neu interpretiert und ihnen seinen eigenen Stempel aufgedrückt.

DJ Ötzi © Fuhrich

Emotionen und Familien-Power

Neben lauten Beats zeigt sich der Künstler auf seinem neuen Werk auch von seiner ruhigen und verletzlichen Seite. Mit dem Album-Opener "Ich schwöre" setzt er auf emotionale Nähe und Trost. Ein besonderes Highlight sind die Duette mit seiner Tochter Lisa-Marie. Nach dem gemeinsamen Titel "Ein Licht" folgt auf dem neuen Album eine Interpretation des Elvis-Klassikers "In The Ghetto".

Erfolg auf allen Kanälen

Dass Ötzi auch immer noch bei den Kids punktet, beweist sein Erfolg auf Social Media. Allein bei TikTok folgen ihm mittlerweile über eine Million Menschen. Mit "ÖHA" möchte er nun zeigen, dass seine Musik generationsübergreifend Menschen zusammenbringen kann und blickt dabei gleichzeitig auf seine eigenen Wurzeln zurück.