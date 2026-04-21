Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
DJ Ötzi
© Fuhrich

Ab Freitag im Handel

Jubiläums-Album "ÖHA": DJ Ötzi setzt auf Party-Hymnen und Emotionen

21.04.26, 16:05
Teilen

DJ Ötzi ist zurück: Mit seinem neuen Album „ÖHA“ beweist der Tiroler Kult-Entertainer erneut, warum er seit über 25 Jahren die Charts stürmt. Fans dürfen sich auf eine emotionale Mischung aus gewaltigen Party-Hymnen, persönlichen Geschichten und überraschenden Neuinterpretationen freuen. 

Der Tiroler Entertainer mit der legendären Mütze blickt auf ein Vierteljahrhundert Erfolg zurück und bleibt mit seinem Jubiläums-Album "ÖHA" dennoch seinem unverkennbaren Stil treu. Auf seinem neuen Werk liefert DJ Ötzi die gewohnte Party-Stimmung für seine Fans. Besonders hervor sticht dabei die Zusammenarbeit mit dem DJ-Duo Stereoact für eine neue Version von "Country Roads". Aber auch bekannte Welt-Hits wie "Sex On Fire" von den Kings Of Leon oder "Just Can't Get Enough" von Depeche Mode hat der Chart-Stürmer neu interpretiert und ihnen seinen eigenen Stempel aufgedrückt.

DJ Ötzi

DJ Ötzi

© Fuhrich

Emotionen und Familien-Power

Neben lauten Beats zeigt sich der Künstler auf seinem neuen Werk auch von seiner ruhigen und verletzlichen Seite. Mit dem Album-Opener "Ich schwöre" setzt er auf emotionale Nähe und Trost. Ein besonderes Highlight sind die Duette mit seiner Tochter Lisa-Marie. Nach dem gemeinsamen Titel "Ein Licht" folgt auf dem neuen Album eine Interpretation des Elvis-Klassikers "In The Ghetto".

Erfolg auf allen Kanälen

Dass Ötzi auch immer noch bei den Kids punktet, beweist sein Erfolg auf Social Media. Allein bei TikTok folgen ihm mittlerweile über eine Million Menschen. Mit "ÖHA" möchte er nun zeigen, dass seine Musik generationsübergreifend Menschen zusammenbringen kann und blickt dabei gleichzeitig auf seine eigenen Wurzeln zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen