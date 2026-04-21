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ORF
© APA/HELMUT FOHRINGER

Mega-Coup

Neue Serien und Filme 2026: ZDF, ORF und SRF beschließen Millionen-Projekte

21.04.26, 15:36
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Die TV-Giganten ORF, ZDF und SRF bündeln ihre Kräfte. Bei der Koproduktionstagung in Wien wurden Millionen-Investitionen für neue Projekte und das Comeback einer Kult-Show beschlossen.

Am Montag, 13. April und Dienstag, 14. April trafen sich die Programmverantwortlichen bereits zum 59. Mal, um die Weichen für das Programm 2026/2027 zu stellen. Mit einem Volumen von zuletzt rund 130 Millionen Euro ist die Partnerschaft eine der wichtigsten im deutschsprachigen Raum. Ein absolutes Highlight wurde bereits vorab fixiert: Die Eurovisions-Wiederauflage von "Wetten, dass..?" wird noch in diesem Jahr über die Bildschirme flimmern.

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Neue Serien und Filme

Für die kommende Saison wurde eine lange Liste an Koproduktionen bestätigt. Fans dürfen sich auf die Fortsetzung beliebter Formate sowie auf neue Produktionen freuen. Zu den geplanten Highlights zählen unter anderem:

  • "Die Bergretter" und "Die Toten vom Bodensee"
  • "Der Alte" und "Lena Lorenz"
  • Eurovisions-Ausgaben von "Aktenzeichen XY" mit Fällen aus allen drei Ländern
  • Zahlreiche Dokumentationen, Kulturformate und Gottesdienst-Übertragungen

Strategische Allianz in Wien

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz betonte in Wien die Bedeutung der Zusammenarbeit. Durch das Bündeln von Ressourcen könne man Inhalte schaffen, die in dieser Qualität allein nicht umsetzbar wären. Ziel sei es, den öffentlich-rechtlichen Raum im deutschsprachigen Markt nachhaltig zu stärken.

Gemeinsam gegen Herausforderungen

Auch die Partner aus Deutschland und der Schweiz blicken positiv auf die Kooperation. SRF-Direktorin Nathalie Wappler sieht in der Zusammenarbeit die Chance, Kräfte zu bündeln, da die Herausforderungen in allen drei Ländern vergleichbar seien. ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke ergänzte: "Ich erlebe die Zusammenarbeit bei der jährlichen Koproduktionstagung als große Bereicherung und schätze es sehr, wenn wir über das ins Gespräch kommen, wofür wir alle gemeinsam brennen."

Bereits im vergangenen Jahr 2025 waren Formate wie "Der Bergdoktor" oder das neue "Mordufer" große Erfolge. Die Tagung, die seit 1967 jährlich stattfindet, sichert dem Publikum somit auch künftig ein hochwertiges Programm über alle Genres hinweg.

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