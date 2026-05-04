Fairtrade boomt: Meinl verkaufte 300 Millionen Tassen Kaffee

Julius Meinl und Fairtrade Österreich feiern heuer das Jubiläum ihrer 25 Jahre währenden Partnerschaft.

Was für eine Bilanz: 2,2 Millionen Kilo Fairtrade-Kaffee wurden von Julius Meinl hierzulande verkauft, das entspricht rund 300 Millionen Tassen. Hinter dieser Zahl steckt jedoch mehr als reiner Genuss: Die Partnerschaft der beiden Markt-Giganten zeigt, wie sehr nachhaltiger Konsum in Österreich ankommt. Anlässlich des World Fairtrade Day am 9. Mai wird die 25 Jahre lange Kooperation zum Symbol für einen Wandel in den Köpfen und im Kaffeeregal gleichermaßen.

© Julius Meinl

Dabei ist Kaffee alles andere als ein Selbstläufer. Weltweit kämpfen Bauern mit schwankenden Preisen und schwierigen Umweltbedingungen. Genau hier setzt Fairtrade an: Mindestpreise und Prämien sorgen für mehr Stabilität und geben den Produzenten eine langfristige Perspektive. So wird aus jeder Tasse auch ein Beitrag für bessere Lebensbedingungen entlang der gesamten Lieferkette. Vor diesem Hintergrund will Julius Meinl den Anteil an Bio- und Fairtrade-Produkten bis 2030 noch weiter ausbauen.

© Julius Meinl

Langfristige Partnerschaft

"Die langjährige Partnerschaft mit Fairtrade ist für uns ein klares Bekenntnis zu Verantwortung, Transparenz und Nachhaltigkeit. Als Familienunternehmen denken wir in Generationen und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam entlang der gesamten Wertschöpfungskette einen wichtigen Beitrag zu langfristig positiven Veränderungen leisten können. Gleichzeitig blicken wir auf das bisher Erreichte und sehen der weiteren Zusammenarbeit in Zukunft positiv entgegen", erklärt Christina Meinl, VP Group Strategies & Corporate Communication sowie Familienmitglied in der 5. Generation.

Christina Meinl (Julius Meinl) und Hartwig Kirner (Fairtrade Österreich). © FAIRTRADE Österreich/Safia El Maataoui

Ergänzend fügt Hartwig Kirner, Geschäftsführer von FAIRTRADE Österreich, hinzu: "Nachhaltiger Kaffee hat seinen Wert und es ist wichtig, dass dieser auch bei den Produzenten ankommt. Unsere Arbeit findet direkt vor Ort statt, wo wir gemeinsam mit Kaffeebauern nachhaltige Strukturen stärken. Partner wie Julius Meinl leisten dabei einen wichtigen Beitrag, indem sie Fairtrade-Kaffee beziehen und so diese Entwicklung unterstützen"