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Florianifeier: 350 Rauchfangkehrer feierten im Rahmen der NÖ Landesausstellung
© NLK Pfeffer

Festakt

Florianifeier: 350 Rauchfangkehrer feierten im Rahmen der NÖ Landesausstellung

04.05.26, 15:59
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Zu Wochenbeginn kamen 350 Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer zur traditionellen Florianifeier ins Landesklinikum Mauer – gemeinsam mit LH Johanna Mikl-Leitner und den Landesrätinnen Rosenkranz und Prischl. 

Mikl-Leitner schwärmte: "Ihr seid Garantinnen und Garanten für Sicherheit und Vertrauen." Und die Bevölkerung sieht das genauso – eine Kundenbefragung ergab eine Durchschnittsnote von sensationellen 1,22! Aktuell bildet der Berufsstand 63 Lehrlinge aus.

Florianifeier: 350 Rauchfangkehrer feierten im Rahmen der NÖ Landesausstellung
© NLK Pfeffer

Tradition trifft Klimaschutz

Der Beruf wandelt sich: Neue Energieformen, Digitalisierung, Klimaschutz – die Rauchfangkehrer sind mittendrin. Innungsmeister Vetiska und Bundesinnungsmeister Plesar appellierten: Weiterbildung ist Pflicht!
Auch die Feuerwehr gratulierte – Landesfeuerwehrkommandant-Stv. Boyer betonte die enge Zusammenarbeit: "Uns verbindet nicht nur der Heilige Florian, sondern auch das Feuerwehrgesetz." 

Florianifeier: 350 Rauchfangkehrer feierten im Rahmen der NÖ Landesausstellung
© NLK Pfeffer

Die Florianifeier ist der traditionelle Jahrestag der Rauchfangkehrer und Feuerwehren zu Ehren ihres Schutzpatrons, des Heiligen Florian, und wird jährlich am 4. Mai begangen. Die heilige Messe wurde von Abt Petrus Pilsinger zelebriert. Landesrätin Susanne Rosenkranz betonte, die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer seien schon seit jeher ein Symbol für Glück und würden mit ihrem Wissen für eine unglaubliche fachliche Kompetenz stehen. Landesrätin Eva Prischl hob die unverzichtbare Rolle der Rauchfangkehrer im vorbeugenden Brandschutz sowie ihren täglichen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung hervor.

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