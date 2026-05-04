Große Freude über 200. Baby im LK Zwettl

Am 25. April 2026 um 13:51 Uhr war es soweit: Das 200. Baby des heurigen Jahres kam im Landesklinikum Zwettl zur Welt.

Der kleine Enoh wog bei der Geburt 3310 Gramm und war 52 cm groß. Die Eltern Nina-Damaris und Dr. Stefan Plesuvu freuen sich über die Geburt ihres fünften Kindes. "Wir sind sehr stolz, dass heuer bereits 200 Babys hier in Zwettl das Licht der Welt erblickt haben und gratulieren - neben allen anderen glücklichen Müttern und Vätern - natürlich auch den Eltern unseres Jubiläumsbabys ganz herzlich“, erklärt Prim. Dr. Gerhard Wolfram, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Landesklinikum Zwettl. „Es freut mich auch ganz besonders, dass wir an unserer Geburtenabteilung mit drei neuen Kreißzimmerbetten und neuen schwenkbaren Halteseilen ausgestattet wurden. Es bestehen damit mehr Möglichkeiten der individuellen Betreuung während der Geburt.“

An der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des Landesklinikums Zwettl ist rund um die Uhr ein engagiertes Team von Ärztinnen und Ärzten und Fachpersonal aus dem Bereich der Pflege und Hebammen um das Wohl von Müttern und Kindern bemüht. Auch wir von oe24 schließen uns der großen Gratulantenschar an.