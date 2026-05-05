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ESC2026_Moldawien_Satoshi
© Corinne Cumming/EBU

Viva, Moldova!

Moldawien: Satoshi

Von
05.05.26, 17:51
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Moldawien wird beim ESC 2026 in Wien von Satoshi mit "Viva, Moldova!" vertreten.  

Vlad Sabajuc ( 27), der seit der Kindheit Songs komponiert und Schlagzeug spielt, tritt seit 2919 unter dem Künstlernamen Satoshi au Auf für 3 Alben und Hits wie „Mama mi-a spus“. Mit dem flotten Dancepop-Song “Viva Moldova!“, der in verschiedenen Sprachen gesungen wird, will er ein Statement für den Weg zum EU-Beitritt seines Heimatlandes liefern. Deutlicher Sieg beim Vorentscheid  Selecția Națională Eurovision 2026 mit der Höchstpunktzahl der Jurys und des Publikums inklusive.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 1: Moldawien
  • Satoshi, Viva, Moldova!  

Moldwien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 19
  • Größter ESC-Erfolg: 3. Platz (2017)
  • Höchste Punktzahl: 374 (2017)
  • Niedrigste Punktzahl: 13 (2014)
  • Ergebnis 2025: Nicht teilgenommen
  • Wettquote: 81, 1% Siegeschance, Platz 15   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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