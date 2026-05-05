Moldawien wird beim ESC 2026 in Wien von Satoshi mit "Viva, Moldova!" vertreten.

Vlad Sabajuc ( 27), der seit der Kindheit Songs komponiert und Schlagzeug spielt, tritt seit 2919 unter dem Künstlernamen Satoshi au Auf für 3 Alben und Hits wie „Mama mi-a spus“. Mit dem flotten Dancepop-Song “Viva Moldova!“, der in verschiedenen Sprachen gesungen wird, will er ein Statement für den Weg zum EU-Beitritt seines Heimatlandes liefern. Deutlicher Sieg beim Vorentscheid Selecția Națională Eurovision 2026 mit der Höchstpunktzahl der Jurys und des Publikums inklusive.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 1: Moldawien

Satoshi, Viva, Moldova!

Moldwien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 19

Größter ESC-Erfolg: 3. Platz (2017)

Höchste Punktzahl: 374 (2017)

Niedrigste Punktzahl: 13 (2014)

Ergebnis 2025: Nicht teilgenommen

Wettquote: 81, 1% Siegeschance, Platz 15

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.