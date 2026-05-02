Top-Experte schockt mit Putin-Prognose

Experte Carlo Masala schlägt Alarm: Ein Angriff Russlands auf die NATO könnte deutlich früher erfolgen als bislang erwartet.

In einem Interview mit der Welt betont der Politikwissenschaftler, militärische Strategie folge selten linearen Zeitplänen, sondern setze gezielt auf den Moment der Überraschung.

Masala spricht dabei von einem klassischen Prinzip: „strategische Überraschung“. Gegenüber der „Welt am Sonntag“ erklärte er: „Und das wäre nicht 2029 oder 2030 – also der Zeitraum, auf den sich die Nato jetzt ausrichtet. Die Erwartung wäre eher: Es passiert vorher.“ Diese Einschätzung stellt die bisherigen Planungen des Bündnisses infrage, die vielfach davon ausgehen, dass Russland unter Führung von Wladimir Putin erst gegen Ende des Jahrzehnts militärisch ausreichend aufgestellt sein könnte.

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Strategische Logik

Masalas Argumentation ist dabei nüchtern: Wenn sich Schwächen im Bündnis früher ausnutzen lassen, gebe es aus Sicht Moskaus keinen Grund zu warten. Militärische Akteure handeln nicht nach politischen Kalendern, sondern nach Opportunität. Genau darin liege die eigentliche Gefahr – eine Diskrepanz zwischen sicherheitspolitischer Realität und politischer Planung.

Diese Analyse wirft insbesondere ein kritisches Licht auf die deutsche . Zwar gebe es innerhalb der Bundeswehr ein wachsendes Problembewusstsein, doch bleibe die praktische Umsetzung hinter den Anforderungen zurück. Masala formuliert es gegenüber der „Welt am Sonntag“ deutlich: „Die Frage, was wir tun können, damit wir morgen einsatzbereiter sind als heute, wird noch nicht mit der nötigen Konsequenz beantwortet.“