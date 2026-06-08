Adria kocht: Jetzt droht eine Quallen-Invasion

In Kroatien könnte es diesen Sommer zu einer Quallen-Plage kommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während in manchen Teilen Mitteleuropas im Juni noch die Schafskälte für fröstelnde Gesichter sorgt, braut sich weiter südlich eine meteorologische Extremlage zusammen. Wer in diesem Sommer nach Istrien, Dalmatien oder auf die Inseln rund um Split reist, sollte sich auf ungewohnte Bedingungen einstellen: Die Adria heizt sich rasant auf und steuert im Sommer 2026 auf historische Rekordmarken von knapp 30 Grad Celsius zu.

Was nach einem karibischen Traum klingt, bringt für das Ökosystem und die Badegäste handfeste Probleme mit sich – allen voran eine drohende Quallen-Invasion.

Malediven-Feeling im Mittelmeer: Die große Überhitzung

Die aktuellen Langfristdaten des europäischen Wetterdienstes ECMWF und des Klimawandeldienstes Copernicus (C3S) zeichnen für die Monate Juni bis August ein eindeutiges Bild: Der Sommer im Mittelmeerraum wird deutlich zu warm und extrem hochdruckdominiert.

© Getty Images/iStockphoto

Bereits jetzt steigen die Wassertemperaturen an der kroatischen Küste weitaus schneller als im langjährigen Mittel. In flachen Buchten und an den Traumstränden von Krk bis Dubrovnik dürften im Hochsommer flächendeckend 28 bis 29 Grad gemessen werden.

"Die Adria hat Temperaturen wie die Malediven erreicht", warnen italienische Meeresbiologen wie Roberto Danovaro. Wissenschaftler sprechen angesichts dieser Entwicklung von einer fortschreitenden "Tropikalisierung" des Mittelmeers.

© Getty Images/iStockphoto

Die Kehrseite der Badewanne

Für Urlauber bedeutet das: Die erhoffte Abkühlung im Meer fällt schlichtweg aus. Der Sprung ins Wasser gleicht eher dem Wechsel von einem Hitzebad ins nächste. Was für gesunde Erwachsene primär gewöhnungsbedürftig ist, kann für Kinder, ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen zur echten gesundheitlichen Belastung werden, da dem Körper die thermische Entlastung fehlt.

Das "Paradies" der Glibbertiere: Warum die Quallen kommen

Die extreme Wärme bleibt nicht ohne biologische Folgen. Warmes, nährstoffreiches Wasser ist die perfekte Brutstätte für maritime Spielverderber.

Beschleunigter Lebenszyklus: Durch die steigenden Wassertemperaturen dreht sich der biologische Kreislauf von Quallen laut Experten um bis zu zwei Monate schneller als üblich. Sie vermehren sich rasanter und früher im Jahr.

Durch die steigenden Wassertemperaturen dreht sich der biologische Kreislauf von Quallen laut Experten um bis zu zwei Monate schneller als üblich. Sie vermehren sich rasanter und früher im Jahr. Fehlende Fressfeinde: Die chronische Überfischung der Adria sorgt dafür, dass natürliche Feinde der Quallen fehlen. Gleichzeitig bleibt dadurch mehr Plankton als Nahrung für die Glibbertiere übrig.

Die chronische Überfischung der Adria sorgt dafür, dass natürliche Feinde der Quallen fehlen. Gleichzeitig bleibt dadurch mehr Plankton als Nahrung für die Glibbertiere übrig. Zusatzproblem Algenschleim: Neben Quallen begünstigt die Hitze – gepaart mit Phasen von Windstille – die Ausbreitung von unappetitlichem Algenschleim ("Meeresrotz"), der bereits in den vergangenen Jahren Abschnitte der nördlichen Adria trübte.

Nicht jede Qualle ist für den Menschen gefährlich – die häufig vorkommende Lungenqualle etwa ist harmlos. Doch feurige Begegnungen mit Leuchtquallen oder anderen nesselnden Arten können den Strandtag gründlich vermiesen.

Hitze-Monopol mit Störimpulsen

Der US-Wetterdienst NOAA (Modell CFSv2) stützt die Prognosen einer extremen, stationären Wetterlage. Allerdings wird der Sommer 2026 kein durchgehend friedlicher Glutofen, sondern zeigt sich fragmentiert.

Das bedeutet im Klartext: Auf tagelange, drückende Hitzephasen mit Werten von weit über 33 Grad im Landesinneren folgen immer wieder heftige atmosphärische Entladungen. Durch die enorme Energie des überhitzten Meeres können sich schwere Gewitter, Sturmböen und plötzlicher Starkregen direkt an der Küstenlinie entladen. Ein stabiles "Badewetter" für Wochen am Stück ist damit trotz der Hitze nicht garantiert.