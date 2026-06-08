Kurios: 3. Platz bringt den leichtesten Gegner

Das wären die wahrscheinlichsten Gegner Österreichs im Sechzehntelfinale.

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In drei Tagen ist es endlich so weit: Dann beginnt die Fußball-WM in Nordamerika. Für Österreich wird es erstmals am kommenden Dienstag gegen Jordanien ernst. In der Gruppe J warten auf die Rangnick-Elf dann noch Weltmeister Argentinien sowie Algerien.

Sollte das ÖFB-Team den Aufstieg in die K.o.-Phase schaffen, könnte es im Sechszehntelfinale zu einem echten Kracher kommen. Wird Österreich Gruppenzweiter, dann würde es höchstwahrscheinlich gegen Europameister Spanien gehen.

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Schweiz oder Kanada

Doch auch bei einem Gruppensieg wartet ein höchst unangenehmer Gegner aus der Gruppe H (wahrscheinlich Uruguay).

Kurios: Den (vermutlich) leichtesten Gegner bekommt Österreich als Gruppendritter. Wie Football Meets Data berechnet hat, wäre der wahrscheinlichste ÖFB-Gegner dann die Schweiz als wahrscheinlichster Sieger der Gruppe B. Aber auch ein Duell mit Kanada oder Bosnien wäre möglich.