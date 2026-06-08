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Im Sechzehntelfinale

Kurios: 3. Platz bringt den leichtesten Gegner

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© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Das wären die wahrscheinlichsten Gegner Österreichs im Sechzehntelfinale.
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In drei Tagen ist es endlich so weit: Dann beginnt die Fußball-WM in Nordamerika. Für Österreich wird es erstmals am kommenden Dienstag gegen Jordanien ernst. In der Gruppe J warten auf die Rangnick-Elf dann noch Weltmeister Argentinien sowie Algerien.

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Sollte das ÖFB-Team den Aufstieg in die K.o.-Phase schaffen, könnte es im Sechszehntelfinale zu einem echten Kracher kommen. Wird Österreich Gruppenzweiter, dann würde es höchstwahrscheinlich gegen Europameister Spanien gehen.

Schweiz oder Kanada

Doch auch bei einem Gruppensieg wartet ein höchst unangenehmer Gegner aus der Gruppe H (wahrscheinlich Uruguay).

Kurios: Den (vermutlich) leichtesten Gegner bekommt Österreich als Gruppendritter. Wie Football Meets Data berechnet hat, wäre der wahrscheinlichste ÖFB-Gegner dann die Schweiz als wahrscheinlichster Sieger der Gruppe B. Aber auch ein Duell mit Kanada oder Bosnien wäre möglich.

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