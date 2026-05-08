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© Getty Images (Symbolbild)

Dürre-Drama

Kein Trinkwasser mehr! Erste Gemeinde betroffen

08.05.26, 11:49
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Die extreme Trockenheit sorgt jetzt im Waldviertel für dramatische Zustände. In Niederösterreich steht die erste Gemeinde bereits komplett ohne Trinkwasserversorgung da. Die Bewohner müssen nun auf externe Wasserlieferungen zurückgreifen. 

Besonders betroffen ist die Gemeinde Artstetten-Pöbring im Bezirk Melk. Dort reicht das verfügbare Wasser laut Berichten der noen.at nicht mehr aus, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Damit ist die Gemeinde erstmals vollständig auf Wasser von außen angewiesen.

Trockenheit verschärft Lage

Die anhaltende Dürre der vergangenen Wochen hat die Situation massiv verschärft. In mehreren Gemeinden im südlichen Waldviertel wird das Wasser bereits knapp. Experten warnen davor, dass sich die Lage ohne größere Niederschläge weiter zuspitzen könnte. Schon zuletzt hatte die Trockenheit in Österreich für Alarm gesorgt. Auch die Lobau steht mittlerweile massiv unter Druck. Dort warnte der WWF bereits vor dramatischen Folgen für eines der wichtigsten Auengebiete des Landes.

Gemeinden unter Druck

Für viele Bewohner im Waldviertel wird die Situation zunehmend belastend. Die Gemeinden müssen nun alternative Lösungen organisieren, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wie lange die Wasserknappheit noch andauern wird, ist derzeit völlig offen. Sollte in den kommenden Wochen weiterhin kaum Regen fallen, könnten laut Experten noch weitere Regionen betroffen sein.

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