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Brücke auf der L62 über die Lainsitz in Gmünd wird verstärkt
© Antonia Petz

Straßensicherheit

Brücke auf der L62 über die Lainsitz in Gmünd wird verstärkt

08.05.26, 11:37 | Aktualisiert: 08.05.26, 13:27
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Um den Anforderungen an eine moderne und sichere Verkehrsinfrastruktur gerecht zu werden, wird die Brücke auf der L62 über die Lainsitz in Gmünd in den kommenden Monaten umfassend generalsaniert sowie verstärkt. 

"Das bestehende Tragwerk weist alters- und witterungsbedingte Schäden an Fahrbahn, Kragplatten, Geländern sowie der Brückenausrüstung auf. Mit der Erneuerung investieren wir gezielt in die Verkehrssicherheit und eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur für die Menschen in der Region“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Totalsperre ab Ende Mai notwendig

Die Bauarbeiten starten Ende Mai und sollen bis Ende September 2026 abgeschlossen werden, in dieser Zeit ist eine Totalsperre notwendig, der Verkehr wird großräumig umgeleitet, die bestehende Fußgängerbrücke zwischen Mühlgasse und Unterer Böhmzeile bleibt zugänglich. "Wir nehmen rund 1,1 Millionen Euro in die Hand und brechen mit dieser Investition eine weitere Lanze für eine zukunftsfitte, regionale Infrastruktur und die Mobilität sowie Lebensqualität im Waldviertel“, so Landbauer abschließend.

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