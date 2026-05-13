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WM 2026

ÖFB-Spielort prüft Verstöße bei Ticket-Verkauf

13.05.26, 22:03
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Der US-Bundesstaat Kalifornien hat vom Fußball-Weltverband (FIFA) Klarstellungen wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit dem WM-Ticketverkauf verlangt.  

Das teilte Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch mit. Laut einem Medienbericht sollen einige Fans Tickets der teuersten Kategorie 1 gekauft haben, bevor ihnen Plätze zugewiesen wurden, die zuvor in einer günstigeren Kategorie ausgewiesen worden waren. Das ÖFB-Team absolviert in Kalifornien seine erste WM-Partie.

David Alaba und Co. treffen am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara bei San Francisco auf Jordanien. Das WM-Quartier der österreichischen Auswahl befindet sich in Santa Barbara und damit ebenfalls in Kalifornien.

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