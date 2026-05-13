Bayern München einig mit Premier-League-Star

Der FC Bayern München bereitet seinen ersten großen Sommertransfer vor. Dabei sollen sie sich schon mit dem Newcastle-Star Anthony Gordon einig sein.

Für den kommenden Sommer hat der FC Bayern München einige große Namen auf der Einkaufsliste. Am meisten ist der deutsche Rekordmeister an Anthony Gordon (25) von Newcastle United interessiert. Dabei soll den Bayern ein wichtiger Schritt Richtung einer Verpflichtung gelungen sein.

Wie das Portal "Talksport" berichtet, haben sich die Münchner mit Gordon einigen können. Zwischen dem Verein und dem Spieler sollen alle wichtigen Punkte geklärt sein. Doch dieser Schritt war von Anfang an nicht die größte Hürde.

Ein wichtiger Schritt

Denn bei der Ablösesumme herrschen unterschiedliche Vorstellungen. Es soll zwischen den Funktionären von Newcastle United und den Bayern-Bossen erste Gespräche gegeben haben, eine passende Lösung wurde aber bisher nicht gefunden.

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Mit der Zusage von Gordon könnte Newcastle dazu gebracht werden, einen Schritt auf Bayern zuzumachen. Beim Premier-League-Klub geht man davon aus, dass weitere Klubs wie Arsenal in den Poker einsteigen könnten.

Newcastle verlangt für Gordon um die 90 Millionen Euro. Für die Bayern-Bosse rund um Max Eberl ist der geforderte Preis zu hoch. Sie würden eine niedrigere Summe anbieten. Jedoch könnten die Verhandlungen nach dieser Zusage in die heiße Phase gelangen.