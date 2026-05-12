oe24-Info: APA-CEO Clemens Pig soll neuer ORF-Chef werden

Einer der profiliertesten Medien-Manager und Digital-Experten des Landes soll künftig den ORF führen. Die Koalition pokert jetzt noch um das Personalpaket der Direktoren.

Das Rennen um den neuen ORF-Chef dürfte entschieden sein. Das erfuhr oe24 aus hochrangigen Regierungskreisen. Demnach soll sich die ÖVP - allen voran Bundeskanzler Christian Stocker - auf einen Kandidaten festgelegt haben: APA-Chef Clemens Pig soll im Stiftungsrat am 11. Juni zum neuen ORF-Generaldirektor gewählt werden. Auch die SPÖ und deren Stiftungsratschef Heinz Lederer sollen mit der Personalie Pig einverstanden sein. Offiziell läuft die Bewerbungsfrist bis 31. Mai.

Pig hat sich damit gegen Kronehit-Chef Philip König durchgesetzt, der ebenfalls im Rennen um den ORF-Generaldirektor war, im Endeffekt aber wohl an seiner "Nähe" zu Sebastian Kurz gescheitert sein dürfte. König war unter der türkis-blauen Regierung Mitarbeiter im Kabinett Kurz.

Poker um kaufmännischen Direktor

Laut oe24-Informationen wird hinter den Kulissen nun in der Koalition aber noch um die Aufteilung der Direktoren-Posten gerungen: Eine (aus der ÖVP ventilierte) Variante ist, dass König kaufmännischer Direktor werden könnte. In mächtigen SPÖ-Kreisen will man das im Koalitionsabkommen verhandelte ORF-Personalpaket aber aufschnüren: Die SPÖ würde den ihr zugesagten Programmdirektor gerne gegen den kaufmännischen Direktor tauschen.

Ein möglicher Kandidat für den Posten des kaufmännischen Direktors ist der burgenländische Landesdirektor Werner Herics sowie Kommunikations-Chef Martin Biedermann. "Mit dem Kaufmännischen Direktor hätten wir dann die zentrale Kontrollfunktion im ORF", heißt es aus der Wiener SPÖ-Landespartei. Nachsatz: "Das wäre das Modell Wrabetz- Grasl mit umgekehrten Vorzeichen".

Wer ORF-Direktor(in) werden könnte

Im Gegenzug bekäme die ÖVP den Programmdirektor (evtl. um die wichtige Information erweitert) - hier werden der NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer oder Magazin-Chefin Lisa Totzauer genannt. Beide haben gute Verbindungen zur NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch der OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder wird immer wieder ins Spiel gebracht. Als Radiodirektorin wird FM4-Chefin Dodo Roscic kolportiert, die eine Wunschkandidatin von Medien-Minister Andreas Babler sein soll. Technischer Direktor könnte weiterhin Harald Kräuter bleiben. Allerdings sollen die Online- und Digital-Agenden direkt zum neuen Generaldirektor wandern.

Tiroler Medien-Profi und Digital-Experte

Mit dem Tiroler Pig würde demnach nicht nur ein "Externer", sondern gleichzeitig auch einer der profiliertesten Medien-Manager des Landes neuer ORF-Chef werden. Pig hat die APA in den letzten Jahren von einer Nachrichtenagentur zu einer IT- und KI-Agentur transformiert. "Sein Trackrecord bei der APA zeigt, dass er für die Neuaufstellung und Digitalisierung des ORF der ideale Kandidat ist", so ein ORF-Insider. Der 51-Jährige wäre zudem ein Verbinder zwischen den privaten Medien und dem Öffentlich-Rechtlichen und soll hier neue Allianzen und Kooperationen schmieden. Geht es nach der ÖVP, steht dem ORF zudem ein hartes Sparprogramm bevor - etwas, was Pig bei der APA zuletzt umgesetzt hat.