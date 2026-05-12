oe24-Info: APA-CEO Clemens Pig soll neuer ORF-Chef werden

Einer der profiliertesten Medien-Manager und Digital-Experten des Landes soll künftig den ORF führen. Die Koalition pokert jetzt noch um das Personalpaket der Direktoren.
Das Rennen um den neuen ORF-Chef dürfte entschieden sein. Das erfuhr oe24 aus hochrangigen Regierungskreisen. Demnach soll sich die ÖVP - allen voran Bundeskanzler Christian Stocker - auf einen Kandidaten festgelegt haben: APA-Chef Clemens Pig soll im Stiftungsrat am 11. Juni zum neuen ORF-Generaldirektor gewählt werden. Auch die SPÖ und deren Stiftungsratschef Heinz Lederer sollen mit der Personalie Pig einverstanden sein. Offiziell läuft die Bewerbungsfrist bis 31. Mai.
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Pig hat sich damit gegen Kronehit-Chef Philip König durchgesetzt, der ebenfalls im Rennen um den ORF-Generaldirektor war, im Endeffekt aber wohl an seiner "Nähe" zu Sebastian Kurz gescheitert sein dürfte. König war unter der türkis-blauen Regierung Mitarbeiter im Kabinett Kurz.
Poker um kaufmännischen Direktor
Laut oe24-Informationen wird hinter den Kulissen nun in der Koalition aber noch um die Aufteilung der Direktoren-Posten gerungen: Eine (aus der ÖVP ventilierte) Variante ist, dass König kaufmännischer Direktor werden könnte. In mächtigen SPÖ-Kreisen will man das im Koalitionsabkommen verhandelte ORF-Personalpaket aber aufschnüren: Die SPÖ würde den ihr zugesagten Programmdirektor gerne gegen den kaufmännischen Direktor tauschen.
Ein möglicher Kandidat für den Posten des kaufmännischen Direktors ist der burgenländische Landesdirektor Werner Herics sowie Kommunikations-Chef Martin Biedermann. "Mit dem Kaufmännischen Direktor hätten wir dann die zentrale Kontrollfunktion im ORF", heißt es aus der Wiener SPÖ-Landespartei. Nachsatz: "Das wäre das Modell Wrabetz- Grasl mit umgekehrten Vorzeichen".
Wer ORF-Direktor(in) werden könnte
Im Gegenzug bekäme die ÖVP den Programmdirektor (evtl. um die wichtige Information erweitert) - hier werden der NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer oder Magazin-Chefin Lisa Totzauer genannt. Beide haben gute Verbindungen zur NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch der OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder wird immer wieder ins Spiel gebracht. Als Radiodirektorin wird FM4-Chefin Dodo Roscic kolportiert, die eine Wunschkandidatin von Medien-Minister Andreas Babler sein soll. Technischer Direktor könnte weiterhin Harald Kräuter bleiben. Allerdings sollen die Online- und Digital-Agenden direkt zum neuen Generaldirektor wandern.
Tiroler Medien-Profi und Digital-Experte
Mit dem Tiroler Pig würde demnach nicht nur ein "Externer", sondern gleichzeitig auch einer der profiliertesten Medien-Manager des Landes neuer ORF-Chef werden. Pig hat die APA in den letzten Jahren von einer Nachrichtenagentur zu einer IT- und KI-Agentur transformiert. "Sein Trackrecord bei der APA zeigt, dass er für die Neuaufstellung und Digitalisierung des ORF der ideale Kandidat ist", so ein ORF-Insider. Der 51-Jährige wäre zudem ein Verbinder zwischen den privaten Medien und dem Öffentlich-Rechtlichen und soll hier neue Allianzen und Kooperationen schmieden. Geht es nach der ÖVP, steht dem ORF zudem ein hartes Sparprogramm bevor - etwas, was Pig bei der APA zuletzt umgesetzt hat.