Platz 24 - Cosmó wurde zumindest nicht Letzter!

2025 der strahlende Sieg. Jetzt wenigstens nicht die totale Pleite. Cosmó holte beim Song Contest immerhin 6 Punkte und schaffte damit den 24. Platz. Die Wetten ließen uns ja noch Schlimmeres befürchten.

Da sind wir ja gerade Mal noch mit einem blauen Auge davon gekommen! Cosmó, der bei den Wetten vor Beginn der Final Show noch auf Platz 25 und somit als Allerletzter geführt wurde und sich während der Show mit dem „Tanzschein“ bei den Buchmachern immerhin auf Platz 24 hochkämpfte schaffte in der Wiener Stadthalle doch so etwas wie ein Mini-Song-Contest-Wunder. Platz 24 mit 6 Punkten. Großes Aufatmen, schließlich stand ja beim Heimspiel bis zum Schluss ja eine totale Pleite wenn nicht so gar ein 0-Punkte-Desaster im Raum. So wie 2015 mit The Makemakes, die sich damals ja punktelos mit Deutschland den letzten Platz teilten.

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Doch diesmal hatte Europa etwas Erbarmen. Von Luxemburg gab es 1 Pünktchen. Damit gingen wir ex-aequo mit dem Vereinigten Königreich mit dem 24. und letzten Platz in die Publikums-Wertung. Das Publikum legte für uns dann noch mal 5 Punkte drauf und gab "Look Mum No Computer" 0 Punkte. Das brachte uns immerhin den 24. und vorletzten Platz.

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Cosmós Pleite war freilich abzusehen. Bei den Wetten wurde er ja schon seit der Abwahl von Asberbaidschan auf dem 25. und letzten Platz geführt. Während der Show gab es einen kurzen Hoffnungs-Schimmer, als ihn die Buchmacher plötzlich doch vor Belgien auf Platz 24 führten, damit sollte sie recht behalten.