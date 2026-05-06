Legendäres Wiener Schwimmbad muss zusperren

In Hernals müssen Badegäste diesen Sommer starke Nerven beweisen. Wegen umfangreicher Sanierungen im Jörgerbad und der dauerhaften Schließung in Neuwaldegg bleibt der 17. Bezirk komplett ohne Bad.

Der Sommer 2026 wird für viele Wiener im 17. Bezirk eine trockene Angelegenheit, denn die Schwimmbäder vor Ort fallen komplett weg. Ab 6. Juli 2026 gibt es im Jörgerbad keinen Badebetrieb mehr, da umfangreiche Bauarbeiten anstehen. Während die Freibäder der Stadt Wien normalerweise Anfang Mai in die Saison starten, wird das Vergnügen in Hernals heuer nur von kurzer Dauer sein. Die Stadt Wien hat angekündigt, dass diverse Anlagen dringend erneuert werden müssen, um den Betrieb langfristig zu sichern.

Baustelle im historischen Jörgerbad

Die MA 44 teilte mit, dass im über 100-jährigen Jörgerbad umfangreiche Energiesparmaßnahmen und Instandsetzungen umgesetzt werden. Erneuert werden unter anderem die Badewassertechnik, die Lüftung sowie die Sanitäranlagen. Besonders aufwendig sind die Arbeiten am Dach der Schwimmhalle, wo die Holzschalung der Decke und die gesamte Dachkonstruktion saniert werden müssen. Das bedeutet für die Gäste: Das Freibad bleibt den ganzen Sommer zu, Halle und Sauna sperren Anfang Juli zu. „Im Jörgerbad gibt es ab 6. Juli 2026 daher keinen Badebetrieb mehr“, betont die Magistratsstelle gegenüber "MEin Bezirk". Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) erklärt dazu, dass dies notwendig sei, damit der Standort für die Hernalser langfristig erhalten bleibt.

Neuwaldegg wartet auf Betreiber

Zusätzlich verschärft sich die Lage, weil auch das Bad Neuwaldegg weiterhin geschlossen bleibt. Hier wird bereits seit letztem Jahr nach einem neuen Betreiber gesucht. Marcus Korn von der Gutsverwaltung Dornbach erklärt, dass man die Suche aufgrund der langen Geschichte des Bades nicht überstürzen wolle. Aktuell befinde man sich jedoch in „vertiefenden Gesprächen mit mehreren Interessenten“. Der Gutsverwalter ist vorsichtig optimistisch, dass eine Zusammenarbeit noch heuer startet. Eine Öffnung im Jahr 2027 hängt davon ab, wie schnell die nötigen Renovierungsarbeiten nach der Vertragsunterzeichnung umgesetzt werden können.

Ausweichen in andere Bezirke

Für die Bewohner von Hernals bleibt damit im eigenen Bezirk keine Möglichkeit zur Abkühlung im Wasser. Wer dennoch schwimmen möchte, muss auf Bäder in der direkten Nachbarschaft setzen. Das Kongressbad oder das Schafbergbad haben regulär geöffnet und dienen als offizielle Ausweichmöglichkeiten für den Sommer im Trockenen.