Bauernregel: "Wenn St. Stanislaus naht..."

Frühlingszeit ist Gartenzeit in Österreich. Eine alte Bauernregel verspricht zum Gedenktag des Heiligen Stanislaus den perfekten Moment, um sich intensiv um die Kartoffelernte zu kümmern.

Der Gedenktag des Heiligen Stanislaus markiert für viele Hobbygärtner und Landwirte in Österreich einen wichtigen Fixpunkt im Kalender. Die bekannte Bauernregel besagt: „Wenn sich naht Sankt Stanislaus, rollen die Kartoffel heraus“. Dieser Spruch weist traditionell darauf hin, dass um diesen Zeitraum die Bedingungen für die Knollenfrüchte besonders günstig sind.

Alte Tradition im Garten

In der heimischen Landwirtschaft spielen solche Überlieferungen auch im Jahr 2026 noch eine Rolle, um den Rhythmus der Natur besser zu verstehen. Die Regel rund um den Stanislaus-Tag konzentriert sich voll und ganz auf das Wachstum und die Reife der Erdäpfel. Es geht dabei vor allem um die Beobachtung der Bodenbeschaffenheit und der allgemeinen Wetterlage zu diesem speziellen Datum.

Kartoffeln richtig ernten

Für die Umsetzung der Regel bedeutet das in der Praxis, dass die Vorbereitungen für die Ernte oder das Ausrollen der Knollen nun ihren Höhepunkt erreichen. Viele setzen dabei auf die Erfahrungswerte, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Die Bauernregel dient hierbei als motivierender Startschuss für die Arbeit auf den heimischen Feldern und in den privaten Beeten.