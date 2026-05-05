Wiener Mittelschulen: Jeder Zweite ist Muslim

Der Anteil muslimischer Schüler in Wiener Schulen steigt, der von katholischen Schülern geht zurück.

Die Bildungsdirektion hat aktuelle Zahlen zu den Religionsbekenntnissen der Wiener Schüler erhoben. Die Daten basieren auf den Angaben der Erziehungsberechtigten.

Die Zahlen wurden für öffentliche als auch private Volks-, Mittel-, Sonderschulen sowie polytechnische Schulen erhoben, wie die "Presse" berichtet. Daten zu den höheren Schulen wie etwa Gymnasien gibt es derzeit noch nicht.

Großteil besucht öffentliche Schulen

Der überwiegende Anteil der Schüler (114.000 von 128.000) besucht eine öffentliche Schule. Nur 11 Prozent (knapp 14.000 Schüler) sind auf einer Privatschule.

Bei den öffentlichen Schulen stellen Kinder und Jugendliche mit islamischem Glaubensbekenntnis mit 42 Prozent die größte Gruppe dar. Im Schuljahr 2024/25 lag der Anteil noch bei 41,2 Prozent, ein Schuljahr davor waren es 39,4 Prozent.

Öffentliche Mittelschulen

Besonders hoch ist der Anteil in öffentlichen Mittelschulen. Hier stellen Muslime mit 49,4 Prozent die mit Abstand größte Gruppe dar.

In den Privatschulen zeigt sich ein deutlich anderes Bild. Über alle erhobenen Schultypen gerechnet liegt der Anteil der katholischen Schüler bei 45,39 Prozent. Muslime stellen hier nur 7,6 Prozent.