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Michael Ostrowski und Victoria Swarovski
© ORF/Hans Leitner

Charity-Lauf

Swarovski in Top-Form: "Wings for Life"-Run vor Song Contest

10.05.26, 11:59 | Aktualisiert: 10.05.26, 13:35
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Victoria Swarovski absolviert diese Woche ein wahres Marathon-Programm - vom Charity-Lauf zum Eurovision Song Contest

Am Freitag moderierte Victoria Swarovski von "Let's Dance" auf RTL, Samstag ging es nach Wien, wo sie im Luxus-Hotel Mandarin Oriental ihr Quartier für diese Woche bezog. Zeit zum Ausruhen gibt es allerdings keine für die Freundin von Mark Mateschitz. Am Plan standen nach ihrer Ankunft gleich erste Interviews und Proben in der Wiener Stadthalle. Und auch am Muttertag hat sich Swarovski viel vorgenommen.

Victoria Swarovski vor dem Start zu

Victoria Swarovski vor dem Start zu "Wings for Life"

© Instagram

Um 13 Uhr geht die Kristall-Erbin in Schönbrunn beim "Wings for Life"-World-Run an den Start. Im letzten Jahr schaffte sie immerhin 16 Kilometer. Ob sie das heuer toppen kann, wird sich zeigen. Beim Laufen muss Vici besonders aufpassen, schon eine kleine Verletzung könnte Auswirkungen auf den Song Contest haben. Schließlich steht sie bis zum Finale am Samstag jeden Tag mehrmals auf der Bühne und moderiert alle Shows.

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