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Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
© YouTube

"Liekinheitin"

Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

30.04.26, 11:01
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Finnland wird beim ESC 2026 in Wien von Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit dem Song "Liekinheitin" vertreten- 

Raue Stimme und markante Geige, das könnte das Siegesgeheimnis für den Song Contest 2026 sein. Mit dem eindringlichen Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ („Flammenwerfer“) und einer atemberaubenden Bombast-Show sind Sänger Pete Parkkonen (36), der seit 2008 mit Hits wie „Me ollaan ne, pt. 2“ die Charts aufmischt, und Stargeigerin Linda Lampenius (56), die als Linda Brava 1999 sogar einen Gastauftritt in der US-Fernsehserie Baywatch hatte, bei den Wetten die absoluten Top-Favoriten. Es winkt der 2. Song-Contest für Finnland nach Lordi (2006). 

  • 1. Semifinale am 12. Mai
  • Startnummer 7: Finnland
  • Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin" 

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© Getty Images

Finnland beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 58

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2006)

Höchste Punktzahl: 526 (2023)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1963, 1965, 1982)

Ergebnis 2025: 11/26 (196 Punkte) 

Wettquote 2026: 30% Siegeschance, Platz 1

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