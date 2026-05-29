DAS steckt hinter Trumps mysteriöser Alien-Seite

Eine neue Website der US-Regierung sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Unter dem Namen „aliens.gov“ erwarteten viele Nutzer geheime Informationen über UFOs oder Außerirdische.

Schon der erste Eindruck wirkt ungewöhnlich: Neon-Schrift, Sternenhimmel und Hinweise auf „deklassifizierte“ Informationen lassen die Website wie eine Plattform für geheime UFO-Akten erscheinen.

Viele Nutzer glaubten zunächst an neue Enthüllungen über unbekannte Flugobjekte. Schließlich hatte Donald Trump in den vergangenen Monaten selbst mehrfach angekündigt, bisher geheime Unterlagen zu unidentifizierten Flugobjekten freigeben zu wollen.

© www.whitehouse.gov/aliens

Hinter „Aliens“ steckt etwas anderes

Doch der eigentliche Inhalt überraschte viele: Gemeint sind keine Außerirdischen, sondern Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Im Englischen wird der Begriff „alien“ auch für Ausländer oder Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung verwendet. Auf der Seite verfolgt die Trump-Regierung einen bewusst provokanten Ton. Dort heißt es etwa: „Aliens leben unter uns, in unseren Nachbarschaften und begegnen uns im Alltag.“

Weiter wird erklärt, diese Menschen würden „in denselben Geschäften einkaufen“ und „dieselben Schulen wie unsere Kinder besuchen“. Gleichzeitig folgt die politische Botschaft der Seite: „Mit einer Ausnahme – sie gehören nicht hierher.“

© www.whitehouse.gov/aliens

Klare Botschaft der Regierung

Die Website behauptet zudem, Millionen Menschen seien „im Schutz der Dunkelheit“ ins Land gekommen und hätten sich „direkt in unsere Gesellschaft eingebettet“. Donald Trump wird dabei ausdrücklich als zentrale Figur dargestellt. Auf der Plattform heißt es, der Präsident sei „der Erste gewesen, der die reale Gefahr erkannt habe, die Aliens für amerikanische Familien, Gemeinden und die Zukunft der Nation darstellen“.

Neben den provokanten Aussagen bietet die Seite laut "The Wrap" auch andere Funktionen: Nutzer sollen aktuelle Maßnahmen der Einwanderungsbehörde ICE verfolgen können.

© www.whitehouse.gov/aliens

Vorher UFO-Hinweise gestreut

Besonders brisant: Das Weiße Haus hatte zuvor monatelang Spekulationen rund um UFO-Enthüllungen angeheizt. Auf Nachfragen zur Domain reagierte eine Sprecherin laut Medienberichten lediglich mit „Stay tuned“, versehen mit einem Alien-Emoji.

Umso größer war für viele die Überraschung, als sich hinter der mysteriösen Seite am Ende kein UFO-Projekt, sondern ein politisches Signal zur Migrationspolitik verbarg.