Syrer (16) überfiel Klo-Security auf Donauinsel

Ein bemerkenswerter Raub - bei dem der Täter schwerer verletzt wurde als das Opfer - ereignete sich auf der Donauinsel: Dort überfiel ein Messer-Teenie einen Klo-Wart, wollte dessen Handy und alles Bargeld. Beim Gerangel verlor der Angreifer im wahrsten Sinne des Wortes ein Fingerglied

Wien. Was für eine irre Geschichte, die sich da am Donnerstagabend im Bereich der Copabeach in Wien abgespielt hat: Auf der Suche nach Beute geriet ein syrischer Jugendlicher an die Reinigungskraft und Security der dortigen WC-Anlagen, zückte ein Klappmesser und forderte die Herausgabe aller Münzen, die in der Toiletten-Kassa lagen sowie das Smartphone des Iraners (39).

Fingerglied bei Coup für immer verloren

Was dann passierte, ist teils noch unklar: Fest steht, dass das Überfall-Opfer sich weigerte, auch nur irgendetwas herauszurücken - daraufhin stach der Jugendliche seinem Kontrahenten am Unterarm. Der junge Räuber, der sich bei dem Coup allerdings viel ärger verletzte - entweder hatte sich der Iraner so heftig gewehrt oder der Bursche klappte das Messer allzu ungeschickt zu, dass er sich dabei das vorderste Glied des rechten Zeigefingers abtrennte - flüchtete Hals über Kopf. Dabei entdeckten die Beamten zudem den abgetrennten Teil eines Fingers. Aufgrund der Spurenlage bestand sofort der Verdacht, dass das Fingerglied dem mutmaßlichen Täter gehören könnte. Der Finger wurde in einen geeigneten gekühlten Behälter eingetütet, konnte später aber nicht mehr angenäht werden.

Auf den an der Hand also schwer verletzten Täter stießen die Cops wenig später, als die Polizisten zur Kreuzung Vorgartenstraße mit der Lassallestraße beordert wurden. Dort wurde ein Jugendlicher soeben von der Berufsrettung Wien an dem heftig blutenden verstümmelten Finger behandelt. Bei dem Verletzten handelte es sich um den 16-jährigen Tatverdächtigen, der nach der Intensivbehandlung noch im Spital festgenommen wurde.

Weitere Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, sind im Gange.