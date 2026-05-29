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Klinik Favoriten
© Viyana Manset Haber/Archivbild

In Wiener Klinik

Ebola-Alarm: So geht es der Uganda-Rückkehrerin

29.05.26, 11:52
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Jene Uganda-Rückkehrerin, die am Donnerstagnachmittag wegen Verdachts einer Ebola-Infektion von Oberösterreich in die Wiener Klinik Favoriten überstellt wurde, befindet sich "in stabilem Zustand". 

Das sagte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Freitag der APA. Die Ergebnisse ihrer Tests werden noch im Laufe des Nachmittags erwartet, hieß es. Das Spital befinde sich diesbezüglich im Austausch mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Die Ergebnisse dienten dazu, eine Ebola-Diagnose auszuschließen und eine alternative Diagnose zu finden, hieß es seitens des Wigev. Bei dem Verfahren handle es sich um einen bereits aus der Corona-Pandemie bekannten PCR-Test.

Die Frau war am Montag aus Uganda zurückgekehrt, welches von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist. Nachdem sie sich am Mittwoch krank gefühlt habe, wurde sie zuerst in Linz isoliert und behandelt. Am Donnerstag folgte schließlich die Überstellung nach Wien. Für den Transport von Verdachtsfällen oder infizierten Menschen stehen bundesweit spezielle Hochinfektionstransportteams (HIT-Teams) des Österreichischen Roten Kreuzes zur Verfügung.

Tests in Wien sollen Klarheit bringen

Die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden hatten noch Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Mit Details hielten sich die Behörden bisher bedeckt. Sie beriefen sich auf den Datenschutz.

Eine erste, noch in Linz im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern genommene Blutprobe hatte kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt. Der vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden, wie die Landessanitätsdirektion Oberösterreich am Donnerstag mitgeteilt hatte. Dies könne aber erst am dritten Tag nach Auftreten von Symptomen geschehen, informierte die Sprecherin weiter.

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