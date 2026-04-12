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Auto auf A9 in Flammen.
© Team Fotokerschi

Großeinsatz

Fahrzeug ging mitten auf der Autobahn in Flammen auf

12.04.26, 14:05
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Insgesamt sieben Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen. Der Lenker blieb unverletzt.

. Zu den brenzligen Szenen kam es am Sonntag auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Micheldorf im Bezirk Kirchdorf. Kurz nach 10 Uhr ging ein Auto während der Fahrt in Flammen auf. Der Lenker konnte den Pkw noch rechtzeitig stoppen und sich ins Freie retten.

Auto auf A9 in Flammen.

Auto auf A9 in Flammen.

© Team Fotokerschi

A9 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Drei Atemschutztrupps wurden sofort zum Löschangriff eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen. Zudem konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bereiche verhindert werden.

Auto auf A9 in Flammen.

Auto auf A9 in Flammen.

© Team Fotokerschi

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A9 vollständig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Insgesamt standen sieben Feuerwehren im Einsatz. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

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