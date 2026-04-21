Badner Bahn: Start für Streckenerneuerung Part 2

Ab 27.4. Ersatzverkehr von Vösendorf Siebenhirten bis Griesfeld, Kurzführung in Baden am verlängerten 1.-Mai-Wochenende.

Von 27. April bis inklusive 3. Mai 2026 kommt es im Abschnitt Vösendorf Siebenhirten bis Griesfeld zu Erneuerungsarbeiten an der Strecke. Am verlängerten Wochenende über den 1. Mai fährt die Badner Bahn in Baden wegen Gleisarbeiten nur bis Baden Viadukt. Darüber hinaus kann die Badner Bahn wegen Bauarbeiten der Wiener Linien von 20. April bis inkl. 30. April im Wiener Streckenabschnitt nur ab/bis Haltestelle Aßmayergasse fahren. Der Abschnitt zur regulären Endstelle Wien Oper entfällt. Die Wiener Lokalbahnen, als Betreibergesellschaft der Badner Bahn und Teil der Wiener Stadtwerke Gruppe, ersuchen die Fahrgäste etwas mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.

27. April bis inkl. 3. Mai – Teilsperre Bereich Vösendorf Siebenhirten – Griesfeld

Nach der Erneuerung von einigen hundert Metern Gleisinfrastruktur sowie Weichen und Signalen in den Osterferien steht in Phase 2 die Erneuerung der Stromversorgung sowie der Oberleitung im Fokus. Von Wiener Neudorf bis Griesfeld finden zusätzliche Streckenarbeiten statt. Die Badner Bahn fährt in diesem Zeitraum von Baden bis Griesfeld bzw. von der Wiener Seite bis Vösendorf Siebenhirten. Im gesperrten Abschnitt sind Ersatzbusse unterwegs. Diese fahren die Haltestellen Vösendorf Siebenhirten, Vösendorf Shopping City Süd, Maria Enzersdorf Südstadt, Wiener Neudorf, Griesfeld sowie die U6-Endstelle Siebenhirten für eine direkte Anbindung an die U-Bahn an. Der Ersatzbus ist auch im Nachtverkehr an Wochenenden und vor Feiertagen unterwegs. Für Menschen mit Behinderungen gibt es im Bereich der Shopping City Süd werktags einen barrierefreien Shuttle vom Ersatzbus zur SCS.

1. Mai bis inkl. 3. Mai – Kurzführung bis Haltestelle Baden Viadukt

Am verlängerten 1.-Mai-Wochenende führen die Wiener Lokalbahnen im Bereich Baden Josefsplatz Arbeiten an der Gleisinfrastruktur durch. In diesem Zeitraum endet die Badner Bahn einen Halt früher bei der Haltestelle Baden Viadukt. Fahrgäste können von dort die reguläre Endstelle Baden Josefsplatz mit den vorhandenen Regionalbuslinien erreichen.

20.April. bis inkl. 30. April: Kurzführung in Wien bis zur Haltestelle Aßmayergasse

Wegen Bauarbeiten der Wiener Linien im Bereich Matzleinsdorfer Platz kann die Badner Bahn bereits seit 20. April bis inkl. 30. April im Wiener Abschnitt nur ab/bis Haltestelle Aßmayergasse fahren. Der Abschnitt von der Haltestelle Aßmayergasse bis zur regulären Endstelle Wien Oper ist nicht befahrbar. Fahrgäste können am Schedifkaplatz in die U6 umsteigen für die Weiterfahrt Richtung Innenstadt. Bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse gibt es eine Umsteigemöglichkeit zur U4 für die Weiterfahrt zum Karlsplatz. Ab 4. Mai 2026 fährt die Badner Bahn wieder durchgehend auf der ganzen Strecke.