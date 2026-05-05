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Jonas Lovv
© Getty Images

"Ya Ya Ya"

Norwegen: Jonas Lovv

05.05.26, 13:46
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Norwegen wird beim ESC 2026 in Wien von Jonas Lovv mit "Ya Ya Ya" vertreten.  

Jonas Lovv Hellesøy (32), der schon 2014 an den Auditions von Idol teilnahm war bis 2020 Sänger des Synthiepop-Trios Shuffle Baby. 2023 legte er mit „Fotografisk minne“ solo los und rockte sich 2025 bis ins Halbfinale von „The Voice“. Mit dem von früheren Fifa-Videospielen inspirierten Rock-Ohrwurm „Ya Ya Ya“ überzeugte er beim Melodi Grand Prix 2026 sowohl die Jury als das Publikum. Auch unser Cosmó ist Fan: Ich wünsche mir in Wien backstage eine Garderobe neben ihm!“
 

Facts 

  • 2. Semifinale am 14. Mai
  • Startnummer 15: Dänemark
  • Jonas Lovv, "„Ya Ya Ya“   

Norwegen beim Song Contest:

• ESC-Teilnahmen: 63
• Größte ESC-Erfolge: 1. Platz (1985, 1995, 2009)
• Höchste Punktzahl: 387 (2009)
• Niedrigste Punktzahl: 0 (1978, 1981, 1997)
• Wettquote: 101, 1 % Siegeschance, Platz 18

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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