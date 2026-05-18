Floridsdorf hilft - Große Einkaufswagerl-Aktion im Amtshaus gestartet

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai hat gemeinsam mit dem Samariterbund eine besondere Aktion gestartet: Im Amtshaus steht unter dem Motto "Kauf’s ein, gib’s rein" ein Einkaufswagen für Lebensmittelspenden bereit.

Die Teuerung schlägt im Geldbörserl der Wienerinnen und Wiener immer härter zu. Für viele Menschen, die an der Armutsgrenze leben, wird der tägliche Einkauf mittlerweile zur enormen finanziellen Belastung. Die fünf Sozialmärkte des Samariterbundes Wien sind für Betroffene zwar eine wichtige Rettungsinsel, um günstig einzukaufen, doch der Bedarf an Lebensmitteln ist derzeit einfach größer als das aktuelle Angebot in den Regalen. Genau hier setzt jetzt eine neue Initiative an.

Spenden direkt am Spitz abgeben

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) hat gemeinsam mit dem Samariterbund eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Kauf’s ein, gib’s rein" steht ab sofort im Amtshaus am Spitz 1 ein großes Einkaufswagerl für Lebensmittelspenden bereit. Wer helfen möchte, kann dort ganz unkompliziert haltbare Lebensmittel und auch Hygieneartikel abgeben. Gesammelt wird bis Donnerstag, den 11. Juni. Die Abgabe ist an jedem Werktag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr direkt im Büro der Bezirksvorstehung im zweiten Stock möglich.

Nudeln, Reis und Windeln dringend gesucht

Die Nachfrage ist groß und die Regale brauchen Füllung. Besonders gefragt sind derzeit Reis, Nudeln, Mehl, Öl und Windeln. Das Gesammelte wird am Ende der Aktion an den Samariterbund übergeben, der dann die direkte Verteilung an die bedürftigen Menschen übernehmen wird.

"Aus vielen Gesprächen mit den Floridsdorferinnen und Floridsdorfern weiß ich, dass das Geld oft Monat für Monat schneller knapp wird, als noch vor ein paar Jahren. Diese Sorge kann jeden Menschen treffen. Solche Initiativen sind für viele ein Lichtblick und unterstreichen den sozialen Zusammenhalt in Floridsdorf“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai, der gemeinsam mit der Präsidentin des Samariterbund Wien, Susanne Drapalik, für diese wichtige Aktion wirbt.