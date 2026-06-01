TV
Radio
E-Paper
Business

378.000 ohne Job

Arbeitslosikeit weiter gestiegen

© APA/GEORG HOCHMUTH
Die neuen Arbeitslosenzahlen sind da. Im Mai waren schon 378.000 Menschen ohne Job.
OE24 auf Google bevorzugen

Die schwache Konjunkturentwicklung belastet weiter den Arbeitsmarkt. Ende Mai waren über 378.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 0,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte.

Die Bestandszahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen sank Ende gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf rund 79.000. Der ÖVP-Wirtschaftsbund erfasst in seinem Stellenmonitor alle Online-Jobportale und verzeichnete 167.000 offene Stellen in Österreich.

Auch interessant

"Immer wieder sonntags"-Aus: Tränen bei Mross

Neue Vorwürfe wegen Vorfall in Ascot bringen Andrew in Bedrängnis

Dieser Philips-Ventilator geht gerade viral!

›Storytelling Dishes‹ als neues Konzept

Syrischer Folter-General in Wien vor Gericht

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) fordert von den Betrieben "ein Umdenken" bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: "Ältere Arbeitssuchende müssen vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Chance auf einen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben", so Schumann in einer Aussendung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Knalleffekt: René Benko droht der nächste Prozess

76 (!) Bewerber für den ORF-Chefposten

Arbeitslosikeit weiter gestiegen

DIESER KI-Riese überholt jetzt ChatGPT-Macher

ORF will "Millionenshow" einsparen

Tourismus jubelt über 74 Millionen Übernachtungen

Willhaben-Deal: Kärntner Schloss steht zum Verkauf

Firma Gradwohl in Melk erneut insolvent

Millionen-Show vor dem Aus: So reagiert Armin Assinger

oe24 ist jetzt noch schneller und aktueller